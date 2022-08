Por qué debes cuidar más tu cuero cabelludo en verano La piel de tu cabeza es como la de tu rostro, cambia con las estaciones. Por eso, para mantenerse sano en verano necesita que modifiques ligeramente tu rutina de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nuestro cuero cabelludo cambia con las estaciones, igual que la piel de nuestro rostro. Por eso, en la época más calurosa debemos cuidarnos de manera específica y atenta para así presumir de una melena saludable y sedosa, incluso en los climas más húmedos. Sube la temperatura, sudamos más, pasamos más tiempo con el cabello húmedo si vamos a la playa o la piscina, estamos más expuestas a los rayos UVA y UVB, sufrimos los estragos de la sal y el cloro… Nos encanta el verano, pero todos estos factores son un cóctel explosivo para la salud de nuestra piel y cabello. Si sigues estos cuatro consejos te prometemos que terminarás el verano con una cabellera más sana que cuando lo comenzaste. Cuidar cuero cabelludo verano Credit: Jena Ardell/ Moment Haz un reset de tu cabeza Consiéntete con una mascarilla que limpie en profundidad el cuero cabelludo o productos carificantes que normalmente incluyen cítricos en sus fórmulas y dejan una sensación de frescura y limpieza. Estos aliados de belleza eliminan las células muertas, los restos de jabón y otras impurezas, como arena o sebo. Esto mejora la salud de las fibras capilares y dejan tu melena brillante. Hazlo a menudo si tienes el cabello graso y de vez en cuando si lo tienes seco. Usa filtros contra el sol Cuidar cuero cabelludo verano Credit: Jean-Philippe WALLET/ Photononstop Busca una bruma, aceite, acondicionador sin enjuague o sueros que tengan filtros UVA y UVB. Cada vez hay más productos de este tip en el mercado así que solo tendrás que elegir el que más se adecue a tu tipo de cabello. No te olvides además de los "filtros físicos", es decir gorros, sombreros, pañuelos… que cubran la cabeza. Sé amable con tu pelo Además de evitar en la medida de lo posible las herramientas de calor como las tenazas, presta atención a lo que pones en tu cabello y por lo tanto, en tu cuero cabelludo. Busca champús y acondicionadores con fórmulas sin químicos potencialmente dañinos, como los sulfatos, siliconas y parabenos, y apuesta por cosméticos con más ingredientes de origen natural. En la ducha, masajea tu cabeza con suaves movimientos circulares y utiliza agua templada o fría para aclararlo. Esto mejora la circulación y cierra las cutículas, dando brillo a la melena y previniendo las puntas abiertas. Cuidar cuero cabelludo verano Credit: Depak Sethi/ E+ SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Evita los fijadores La inmensa mayorías de productos de fijación: geles, espumas, lacas… contienen químicos o alcoholes que resecan tu pelo en exceso. Acuérdate también de aclarar bien la melena después del baño, para eliminar la sal o el cloro. En especial, si tienes el cabello teñido.

