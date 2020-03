Cómo cuidarte la piel durante el aislamiento social Qué ingredientes, productos y alimentos deberías estar incluyendo en tu rutina de belleza By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print De acuerdo a la recomendación del aislamiento social para prevenir el contagio del coronavirus pasamos horas y horas, y días y días, sin salir de casa o haciéndolo apenas unas minutos… ¿cómo adaptar nuestra rutina antiaging y de cuidados de la pieli? Hablamos con Shani Darden, esteticista de Los Ángeles que se encarga de cuidar la piel de VIPs como Jessica Alba, Chrissy Teigen o Shay Mitchell, sobre los mejores productos e ingredientes que deberías incluir en tu rutina en esta época. ¿Qué recomiendas para el cuidado de la piel cuando pasamos tanto tiempo en casa? Sé cuidadosa con tu rutina de belleza y hazte un facial una o dos veces a la semana. Hazte un masaje facial mientras te lavas la cara para estimular la circulación, usa un exfoliante químico, después una mascarilla hidratante. Termina con un suero y un hidratante específico para tu tipo de piel. Este es un buen momento para probar un aparato en casa, por ejemplo, si quieres tonificar y reafirmar prueba uno de microcorrientes. Yo he estado utilizando NuFace Trinity Pro que ejercita los músculos de la cara. Cuando lo usas de forma constante ves resultados significativos. También recomiendo la terapia de luces LED, que estimulan la producción de colágeno, minimizan las arruguitas y estimulan la circulación. Empiezo con 20 minutos de Deesse Mask, un rituall calmante que ahora mismo es esencial. ¿Y la dieta? Asegurate de que estás nutriendo tu piel desde dentro también. Si estás comiendo mucha comida procesada, azúcar y carbohidratos puede causar inflamación y manifestarse en tu rostro en forma de granitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué cremas e ingredientes recomiendas? Para mi Retinol Reform es el product sin el que no puedo vivir. Es un Suero multiusos para conseguir una piel más juvenile y más luminosa. Combina ácido láctico con retinol para producir más colágeno y minimizer arrugas, reducer la hiperpigmentación (manchas) e igualar el tono de la piel. Es muy eficaz y no causa la sequedad o irritación que se suele asociar con el retinol.Dr. Nigma’s Serum No 1 es genial para hidratar en profundidad. Úsalo por la mañana y por la noche para mantener la piel nutrida. También me encanta el peeling Dr. Dennis Gross Alpha Beta Peel Pads para exfoliar la piel. Exfoliar es muy importante para eliminar la piel muerta y dejar que los productos penetren y se absorban bien. ¿Y en cuanto a limpieza? Siempre recomiendo un limpiador suave. Incluso aunque no lleves maquillaje es muy importante lavarte la cara dos veces al día.Cleansing Serum limpia muy bien sin resecar la piel, está formulado con extracto de avena para reparar la barrera protectora de la piel y aceite de olivia y achicoria para reducir la inflamación. Advertisement

