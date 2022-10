Blessed Bananas: la puertorriqueña Nadine Ramos cuida el cabello de toda la familia con el poder del plátano Madre de dos niños, esta empresaria con amplia experiencia en el cuidado del cabello ha lanzado su nueva marca, formulada con ingredientes naturales, segura y efectiva para todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de 20 años de experiencia en el mercado del cuidado del cabello con su firma Lasio, conocida por los tratamientos profesionales con keratina para el alisado de uso en salones; la empresaria puertorriqueña Nadine Ramos se sintió inspirada por sus propio hijos para crear productos que poder disfrutar en familia e involucrar a los niños en la rutina de cuidar su cabellera. Esto, sumado a su pasión por un pelo saludable, dio lugar a Blessed Bananas, mascarillas para el cabello que son seguras para usar en niños de un año en adelante, repletas de ingredientes naturales y beneficiosos para todos los cueros cabelludos, como aceite de banana, leche de coco, aloe vera y romero. Este octubre se estrena con tres productos y ha conversado con People en Español sobre los detalles de su nueva aventura capilar. Blessed Bananas empresaria puertorriqueña cuidado cabello plátano Credit: Cortesía ¿Qué te inspiró a crear Blessed Bananas?

Durante una etapa yo me hacía mi propio pelo cuando mi hijo menor, quien a la fecha tenía dos años, de repente entra en mi habitación y me pregunta si le puedo hacer su pelo también. Ahí me di cuenta de que necesitaba un producto que fuera seguro para mi niño. Esto encendió una chispa en mi para crear una línea de productos que fuera saludable y segura ara toda la familia. Al mirar a mis hijos comer su fruta favorita, bananas, me pregunté si sería posible usar sus beneficios para obtener un pelo saludable — Nadine ramos Blessed Bananas empresaria puertorriqueña cuidado cabello plátano Credit: JGI/ Jaime Grill/ Tetra Images ¿Por qué decidiste usar plántanos y cómo descubriste sus propiedades?

Yo quería incorporar ingredientes simples. Simplificación y sencillez fueron la clave para crear la línea. Entonces un día al mirar a mis niños comer su fruta favorita, bananas, me pregunté si sería posible usar los beneficios fuera de su consumo regular para lograr un pelo saludable. Después de una intensa búsqueda me di cuenta de que el aceite puro de banana no era algo que estuviera disponible en el mercado, así que decidió crear mi propia mezcla de aceite de banana. Blessed Bananas empresaria puertorriqueña cuidado cabello plátano Credit: Cortesía Mascarilla Mommy & Me Mask, de Blessed Bananas. $19.99. blessed-bananas.com ¿Cómo te ayudó tu experiencia con Lasio en todo el proyecto?

Al tener la experiencia de crear y administrar un negocio con una trayectoria de más de 20 años con Lasio hizo que la experiencia de Blessed Bananas fuera mucho más placentera, simple y divertida de crear. Me dio mucha alegría el iniciar esta nueva fórmula de productos sin sentir la presión del mercado, fue algo placentero y me divertí haciéndolo. Creo que el resultado final, desde el empaque hasta la sobresaliente fragancia, habla de la alegría que experimenté creando esta línea. Blessed Bananas empresaria puertorriqueña cuidado cabello plátano Credit: Cortesía Mascarilla Daddy & Me Mask, de Blessed Bananas. $19.99. blessed-bananas.com En este momento podemos encontrar tres mascarillas: Mommy & Me, Daddy & Me y Single & Free, ¿por qué elegiste estos tres productos para comenzar?

La idea inicial comenzó con una mascarilla para mamá y yo, con la intención de que las madres pudieran incorporar a sus niños en su rutina diaria del pelo. Pero vivimos nuevos tiempos en los cuales no solo las madres son las que se quedan en el hogar, los padres también están muy involucrados, ¡por eso quisimos destacar su labor por igual! Dimos un paso más, porque a todos nos gusta tener un pelo saludable, también incorporamos a aquellas personas que están viviendo su mejor momento de soltería. Básicamente, ¡quisimos incluirlos a todos! Blessed Bananas empresaria puertorriqueña cuidado cabello plátano Credit: Christopher Robbins/ DigitalVision ¿Tienes pensado extender la línea de productos?

Absolutamente. Ya tenemos tres diferentes productos con los que estamos trabajando y serían de gran soporte para las mascarillas de Blessed Bananas así que ¡estén a la espera! Haber creado una fórmula que yo puedo usar y mis niños también, es algo que me llena de orgullo — Nadine Ramos Blessed Bananas empresaria puertorriqueña cuidado cabello plátano Credit: Cortesía Mascarilla Single & Free Mask, de Blessed Bananas. $19.99. blessed-bananas.com ¿Por qué es importante para ti ofrecer productos limpios y libres de impurezas?

Para mi [haber creado] una fórmula libre de impurezas que yo puedo usar y mis niños también, es algo que me llena de orgullo. Si lo estoy usando en mis propios hijos, deber ser lo mejor en calidad y resultados. Blessed Bananas empresaria puertorriqueña cuidado cabello plátano Credit: Inti St Clair/ Tetra Images El aceite de banana es rico en vitaminas A, B, C, D y E, elimina las puntas abiertas, fortalece las fibras capilares, mantiene la humectación y reduce el frizz. Además, estos nutrientes ayudan a combatir la caspa, el picor y las placas propias de un cuero cabelludo seco. Labor filantrópica Además de cuidar el cabello de toda la familia y ayudar a crear momentos inolvidables con estos rituales de belleza compartidos, Blessed Bananas destina parte de sus beneficios a su iniciativa The power of H2O, dedicada a cavar pozos de agua potable en regiones de la India y África, así como proporcionar agua limpia, comida y refugio a familias en esas zonas. Blessed Bananas empresaria puertorriqueña cuidado cabello plátano Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Mucho éxito Nadine! Nosotras ya estamos deseando probar las mascarillas, disponibles en su página web, y los futuros productos de la línea.

