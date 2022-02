¿Buscas tener el cabello más largo, lindo y lleno de brillo? Es posible que te estés saltando un paso esencial en tu rutina de cuidado del cabello ¡Aquí los detalles! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir cabello, pelo, melena, rizos Credit: Getty Images La salud del cuero cabelludo es tan importante como el skincare. Si usas maquillaje, especialmente bases de cobertura total, ya sabes que es muy importante lavarte el rostro para remover todos tus productos antes de dormir. ¿Pero qué hacemos con los productos que llevamos en nuestro cabello? Aunque algunas nos lavamos el cabello todos los días, muchas tratamos de que nuestro estilo nos dure más tiempo. En ese tiempo, los productos como mouse o gel pueden obstruir los poros, creando caspa o un exceso de sebo. Además, la acumulación de productos puede dañar tus folículos y conducir a pérdida o rotura de cabello. ¿Qué podemos hacer para prevenir estos problemas? La solución es fácil. De la misma manera que exfoliamos nuestro rostro, ¡necesitamos exfoliar nuestro cuero cabelludo! Si tienes pelo ondulado o rizado, usas muchos productos y te lavas el cabello una o dos veces a la semana, los expertos como la doctora Elyse Love recomiendan usar un champú formulado específicamente para combatir acumulación en el cuero cabelludo. Si te lavas el pelo más frecuentemente, prueba usar un champú de este estilo de vez en cuando para mantener la salud de tu cabello. salud del cuero cabelludo, productos, dove Credit: Cortesía de Dove Dermacare Scalp Thickness Recovery Anti-Dandruff Shampoo, de Dove. $4.99. target.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También nos encantan los cepillos para el champú. Aparte de ser perfectos para un masaje divino, aseguran que tu cuero cabelludo quede perfectamente limpio. salud del cuero cabelludo, productos Credit: Cortesía de Sephora Silicone Scalp Massager, de Sephora Collection. $10.00. sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Buscas tener el cabello más largo, lindo y lleno de brillo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.