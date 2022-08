Logra un cuello más estilizado con el Nefertiti lift El Dr. Campos nos cuenta los detalles detrás de este procedimiento inspirado en la reina egipcia Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al mencionar Egipto no solo se nos viene a la cabeza la imagen de las tan famosas pirámides, sino también la belleza de sus reinas: Cleopatra y Nefertiti. Uno de los rasgos que se destaca en las imágenes y esculturas de estas soberanas es la elegante representación de sus cuellos y contornos faciales. El doctor Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó cómo es la técnica Nefertiti o Nefertiti Lift, puede ayudarte a rejuvenecer y estilizar el cuello. ¿De qué se trata? El cuello es una de las áreas corporales que más elegancia y estética aporta al rostro, además permite que éste parezca más perfilado, y estilizado, logrando que la persona luzca joven y delgada. Además, siempre será más atractivo cuando no cuente con arrugas, flacidez y otras imperfecciones. Así que el efecto Nefertiti usa inyecciones de toxina botulínica o Botox para lograr ese efecto estilizado. Ahora bien, recordemos que la toxina botulínica es uno de los tratamientos estéticos más efectivos en cuanto a corregir y aportar belleza se requiere. Su uso más común lo podemos encontrar en tratamientos de antienvejecimiento: arrugas, líneas de expresión; en resumen, en retardar el proceso de envejecimiento. No obstante, también tiene una participación importante respecto a definir la mandíbula y el cuello. ¿Qué se puede esperar durante el tratamiento? Básicamente el procedimiento es mediante inyecciones de toxina botulínica compuestas de dosis absolutamente precisas se consigue relajar la musculatura facial y del cuello, lo que provoca la paralización de la contracción del músculo en el tercio inferior de la cara y el cuello. Como consecuencia de ello, los músculos de la parte superior del rostro se contraen, lo que eleva la parte inferior. Con ello se permite redefinir el óvalo mandibular y el cuello. De tal manera lucieras un rostro delineado y un cuello estilizado. ¿Quién es el paciente ideal? El Nefertiti Lift está indicado para todas aquellas personas que deseen combatir los efectos del envejecimiento cutáneo que causa el paso del tiempo. Del mismo modo, también está recomendado en aquellas pacientes que noten un hundimiento de la zona de la mandíbula y del cuello. Pero, sobre todo, se aconseja en mujeres que quieren conseguir un óvalo de la cara perfecto, con una línea mandibular mucho más definida. ¿Cuándo se ven los resultados? Con esta técnica seevidencian sus resultados finales después de dos semanas de haberse aplicado y tiene una duración de cinco meses aproximadamente. Los resultados se pueden incrementar, si así lo quiere la paciente, compaginando esta técnica con otros tratamientos cuyos resultados son también muy efectivos, como los hilos de suspensión reabsorbibles. ¿Cuál es el costo? El costo del Nefertiti Lift depende del número de unidades de toxina botulínica que se usan. En promedio se aplican entre 80 a 90 unidades y el precio puede oscilar entre $10 a $16 dólares por unidad dependiendo del área del país. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Una última recomendación… En resumen, el Nefertiti lift es una excelente opción para aquellas personas que buscan estilizar su cuello sin cirugía. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos para este procedimiento; aquellos con demasiada grasa en la papada o que tengan doble mentón tendrían mínimo resultados. Por esto es importante decidir por un profesional si aplicas o no al procedimiento para obtener los mejores resultados.

