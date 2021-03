Esta emprendedora latina hizo su sueño realidad durante la pandemia y ahora JLo y AOC lucen sus accesorios Karen Pérez, de ascendencia ecuatoriana y colombiana, puso su talento como diseñadora a trabajar inspirada por sus clientas, quienes no encontraban cubrebocas femeninas y favorecedoras. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Marzo es el mes nacional de la historia de la mujer en Estados Unidos. Por eso queremos destacar la historia de emprendimiento de mujeres latinas relacionadas con el mundo de la moda o la belleza. Hoy es el turno de Karen Pérez, fundadora y CEO de Second Wing. Pérez, de ascendencia ecuatoriana y colombiana, está radicada en Nueva York, y trabajaba como estilista de moda cuando la pandemia le hizo replantearse su carrera y enfocarse en un producto de plena tendencia: las mascarillas faciales para protegerse frente a los contagios del virus. Un nuevo accesorio al que le faltaba un toque femenino sin dejar de ser práctico y eficaz en su misión. Así nació Second Wing. Desde que lanzó su marca en junio de 2020, no ha parado de crecer ni de añadir nuevos accesorios a su firma, como cadenas en diferentes acabados para combinar con las mascarillas, o estilosos sombreros. Con reportajes en las más distinguidas revistas de moda, su producto estrella ha sido también un éxito entre el público, con famosas clientas como Jennifer López o la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. Karen perez emprendedora latina Second Wing Image zoom Credit: Cortesía ¿Qué hacías antes de crear Second Wing?

Siempre me ha encantado la moda. Antes de lanzar mi marca, estaba trabajando como estilista de moda, una carrera a la que me he dedicado durante casi 15 años. ¿Qué te inspiró para crear la marca?

Cuando empezó la pandemia, mis clientas me pedían que les buscara mascarillas que fueran bonitas y que se vieran femeninas, y fue muy difícil encontrar estilos así. Estuve semanas buscando diseños en internet, y después de recorrer todas las tiendas, decidí probar suerte y crear una línea de máscaras para mujeres. Una mascarilla que nos protegiera y a la misma vez se viera femenina. Me di cuenta de que la mayor parte de las mascarillas que estaban en venta en ese momento cubrían la mitad de nuestra cara, y con mi linea quería ofrecer estilos mas personalizados. Nuestras máscaras vienen en cinco tallas: x-small, small, medium, large, y x-large. Karen perez emprendedora latina Second Wing Image zoom Credit: Cortesía ¿De dónde viene el nombre de la marca Second Wing?

El nombre "Second Wind" está inspirado por una expresión en inglés que se usa cuando te dan una segunda oportunidad. En nuestro caso, esta nueva vida de usar mascaras al diario al principio se sentía extraño, pero con mi línea de mascarillas quería darla a las mujeres una segunda oportunidad de sentirse poderosas y a la misma vez a la moda. ¿Cómo decides qué producto el el siguiente que vas a lanzar?

Mis diseños están inspirados por mis seguidores y clientes en instagram. Siempre estoy escuchando y leyendo lo que dicen los demás para seguir inspirándome y crear más productos, que sean innovadores y a la misma vez ofrecer una experiencia única a mis clientas. ¿Cómo ha influido tu ascendencia latina en la creación de la marca y de los productos?

Vengo de una familia que también trabajó en moda. Mi abuelo por parte materna tenía una fabrica de ropa en Ecuador. Y mi mama también tuvo una boutique después de venir a los Estados Unidos en los años 80. Desde niña siempre estudié esos detalles y me fascinó la moda. Ahora, cuando busco materiales para crear mis máscaras o mis otros accessorios, siempre trato de buscar materiales que se encuentren en Latinoamerica. Por ejemplo, nuestra linea de sombreros The Bianca está hecha de lana ecuatoriana. ¿Cuáles dirías que son la diferencias entre tus mascarillas y otras que podemos encontrar en el mercado?

Mis máscaras son personalizables porque las ofrezco en cinco tallas y además las puedes usar con una variedad de cadenas. Y creo que ese detalle nos ha hecho destacar de las demás líneas. También porque se sienten femeninas, y las mujeres les encanta usarlas en cualquier evento. Se ha vuelto un accesorio. ¿Cómo se te ocurrió la idea de las cadenas?

La primera cadena que quería ofrecer era en dorado, inspirada por la clásica Cuban Link chain. La cadena Cuban Link es una cadena que tiene mucha historia, y se ha usado bastante entre artistas dentro de la música urbana. Siempre ha sido un detalle y es unisex, a las mujeres y a los hombres les encanta. Después de crear el Cuban Link, decidí crear más cadenas de diferentes estilos para que mis clientas las puedan usar con diferentes atuendos. ¿Cómo te sientes con el éxito que ha tenido tu marca, entre la prensa y sobre todo, entre tus clientes? ¡Incluso JLo ha lucido uno de tus diseños!

Todo ha sido un sueño hecho realidad. A mí siempre me ha apasionado la moda y nunca pensé que una idea mía se volviera tendencia. Yo no quiero tomar crédito por el uso de las cadenas porque he visto que otras marcas también lo han hecho, pero a la vez hemos visto que muchas otras nuevas marcas, y hasta diseñadores grandes como Versace y Bottega Venetta han incorporado cadenas dentro de sus nuevas colecciones este año. Las cadenas han revolucionado todo. Karen perez emprendedora latina Second Wing Image zoom Credit: Instagram/ Second Wing ¿Qué sentiste cuando viste a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez con uno de tus diseños?

Eso fue el mejor regalo de 2020. Yo ya era una gran fanática de AOC, la admiro por la voz que tiene y cómo defiende a nuestra comunidad latina. Ella nos contactó en septiembre porque le interesaba visitar nuestra fábrica, y comprar nuestros diseños, y fue una linda experiencia. Ella nos ha apoyado desde el primer día y nunca voy a olvidarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Puedes encontrar todos los productos de Second Wing en su página web. Las mascarillas reutilizables están elaboradas en algodón o seda y Pérez acaba de lanzar una edición limitada en encaje de chantilly. También existen diferentes modelos de cadenas y sets de mascarilla y cadena.

