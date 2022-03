¿Cuánto costaron las joyas de Beyoncé en los Oscars? Aquí la cifra sorprendente La diva derrochó glamour en los premios con sus joyas de diamante de varios millones Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como era de esperar, los Oscars dieron mucho de qué hablar, desde los momentos inolvidables sobre el escenario hasta los looks fabulosos en la alfombra. Y aunque no la vimos en la alfombra antes del comienzo del show, Beyoncé nos maravilló durante la noche con dos atuendos amarillos estupendos. La esposa de Jay-Z comenzó el show desde una pista de tenis, cantando "Be Alive", su último sencillo para King Richard nominado a mejor canción. Durante la actuación, vimos a la cantante de 40 años luciendo un traje amarillo neón asimétrico creado por David Koma, adornado de plumas alrededor de su escote. Beyonce, Oscars 2022 Credit: Mason Poole/A.M.P.A.S. via Getty Images Inmediatamente, notamos sus joyas divinas– sus pendientes, pulseras, anillos y hasta un liguero brillante. Sus pulseras y anillos fueron creados por una de sus joyeras preferidas, Lorraine Schwartz, y en total constituyeron más de 200 quilates de diamantes. Beyonce, Oscars 2022 Credit: Mason Poole/A.M.P.A.S. via Getty Images Después de su actuación, regresó a el teatro para asistir a la gala llevando un traje amarillo de Valentino con una capa y guantes a juego. Por supuesto, no le podían faltar los diamantes, así que optó por otro anillo de 35 quilates y unos pendientes divinos de 150 quilates. Adornó su look con un bolso coqueto en forma de pelota de tenis para seguir apoyando a King Richard. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En total, ¿Cuánto costaron todos esos quilates? Su joyera le reveló a Page Six que Beyoncé llevó más de 9 millones de dólares en solo diamantes durante la noche. ¡Qué lujo!

