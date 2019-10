Cuadros: la tendencia más hot del otoño By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Llegó el otoño y aunque en algunas ciudades todavía hay temperaturas muy cálidas, no nos vamos a salvar de las bajas temperaturas de la temporada. Por eso tenemos que preparar nuestro guardarropa con las piezas esenciales, para estar bien abrigada y sobretodo lucir siempre chic. Para el otoño no te pueden faltar las botas cómodas, algunas bufandas y una gabardina. Pero también, como cada temporada, son muchas las nuevas tendencias que llegan a las tiendas y por supuesto nos gustaría tenerlas todas. Pero, muchas veces no es posible. Por eso es bueno elegir las más cool o la que más te llame la atención. Este otoño el estampado a cuadros o plaid viene muy fuerte, así que si quieres lucir chic mientras disfrutas de esta bella estación, necesitas algunas piezas. Aunque es un estampado llamativo, no debes tener miedo de llevarlo. Es una pieza clásica y que se seguirá usando por muchos otoños e inviernos más. Así que es una de esas piezas en las que puedes invertir un poco más de dinero porque le vas a sacar mucho provecho. Image zoom Tall double breasted check coat, de Asos Design. $95. Asos.com. Image zoom Plaid Wide-Leg Pants, de Forever 21. $24.94. Forever21.com. Image zoom Ruffled Plaid Plaid Dress, de Zara. $49.90. Zara.com. Image zoom Pleated Plaid Skirt, de Zara. $69.90. Zara.com. Image zoom In A Hurry Black Multi Plaid Wrap, de Red Dress Boutique. $32. Reddressboutique.com. Image zoom gray heritage plaid blazer dress, de Missguided. $59. Missguidedus.com. Lo bueno de un abrigo, falda u otra pieza a cuadros le dan un toque más moderno y cool a cualquier atuendo. Incluso si eres de las que prefiere llevar ropa en tonos oscuros y no con estampados, una pieza a cuadros te ayudará a darle color y más estilo a cualquier look. Y es muy fácil de llevar, sin dejar de lucir clásica y elegante. Mira las piezas a cuadros que encontramos y compra ya tus favoritas. ¡Nosotras las queremos todas! Advertisement EDIT POST

