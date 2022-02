El secreto detrás de las piernas luminosas y tonificadas de las famosas Las famosas son fanáticas de este tipo de productos porque les deja la piel luciendo espectacular. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que todas queremos tener ese glow que siempre tiene JLo no solo en su rostro sino también en el cuerpo. Y es que por algo la llaman la reina del glow. Ahora bien, ella no es la única que se presenta en las alfombras con la piel luciendo como porcelana y con un brillo incomparable. Lo cierto es que detrás de esos looks de belleza perfectos hay muchos productos de belleza que hacen el trabajo de los maquillistas un poco más fácil. Sabemos que muchos artistas usan maquillaje en el cuerpo, algunas para cubrir imperfecciones y manchas, y otras simplemente para que su piel luzca flawless. Uno de esos increíbles productos que usan los expertos en las celebridades son los aceites o cremas bronceadores. Estos le dan un look increíble a la piel, especialmente a las piernas, y de paso cubren las imperfecciones. Por suerte existen muchas opciones de este tipo en el mercado y a nuestro alcance. Así podemos lucir igual de radiantes y perfectas que nuestras famosas favoritas. Si te gusta mostrar tus piernas, debes tener uno de estos productos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Glow para el cuerpo Credit: Cortesía N.Y.M.P.H. Not Your Mama's Panty House All Over Highlighter, de Huda Beauty. $49. sephora.com Glow para el cuerpo Credit: Cortesía Monoi Body Glow, de Nars. $59. bloomingdales.com Glow para el cuerpo Credit: Cortesía Body Lava Body Luminizer, de Fenty Beauty. $59. sephora.com Eso sí, si usas ropa blanca, debes de tener mucho cuidado porque ya sea un aceite o un bronceador, te puede echar a perder tu vestido. Aquí te dejamos dos opciones, que, en nuestra opinión, están entre las mejores.

