Crocs dona zapatos gratis al personal sanitario, ¡mira cómo conseguir los tuyos! La marca de zuecos más popular entre médicos y enfermeros ayuda así a los trabajadores del sector clave en esta crisis mundial By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La marca de zapatillas Crocs ha anunciado que donará miles de pares de sus famosos zuecos cada día a los trabajadores del sector sanitario. Si trabajas en ese sector que estos días está tristemente en boca de todos debido a la crisis del coronavirus, sigue leyendo para saber cómo hacerte con un par de forma gratuita. Desde el pasado martes y a través de la iniciativa “A Free Pair for Healthcare", la marca pone 10,000 pares de zuecos al día a disponibilidad de estos héroes que están en primera línea luchando contra la pandemia. Los modelos Crocs Classic Clogs y Crocs At Work están disponibles cada día en la web www.crocs.com/freeforhealthcare hasta agotar existencias. "Hemos estado siguiendo las noticias y trabajando duro para encontrar la manera más eficaz de ayudar como podamos. Durante la última semana hemos hablado con profesionales de la salud, sus centros de trabajo y hasta sus familias y amigos y nos han pedido específicamente nuestros zapatos para aliviar sus pies y su mente para hacer más fácil el momento de lavarse y cambiarse [al terminar el trabajo] antes de volver de casa", ha explicado el presidente de la marca Andrew Rees en un comunicado a los medios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según ha comentado el directivo, la duración de esta iniciativa dependerá del nivel de inventario y de solicitudes que reciban. Sin ir más lejos, la respuesta al programable día de ayer fue tal que antes del medio día ya se habían solicitado los 10,000 pares diarios. Así que, si quieres conseguir un par asegúrate de consultar su web cada día a primera hora de la mañana. "Estos trabajadores tienen nuestro más sincero respeto y estamos honrados de poder responder a su llamada y darles lo que necesiten para ayudarles en estos momentos". Advertisement

