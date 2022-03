Las mejor vestidas de los Critics Choice Awards 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Getty Images La noche del domingo Los Ángeles se llenó de glamour con los elegantes diseños que vimos en la alfombra de los Critics Choice Awards. Brillos, transparencias, escotes de infarto y volúmenes inesperados marcaron el tono del evento. Empezar galería Rita Moreno Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Kevin Mazur/ Getty Images La mítica actriz posó así de regia con este vestido bicolor de Greta Constantine con grandes volúmenes en las mangas y guantes largos a juego. Con su característico cabello corto cano peinado con raya a un lado, eligió unos llamativos aretes y una gargantilla de diamantes 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Ariana DeBose Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Eamonn M. McCormack/ Getty Images Galardonada como Mejor actriz de reparto por su rol en West Side Story, la intérprete de raíces puertorriqueñas pisó fuerte la alfombra con este diseño palabra de honor en color azafrán de Carolina Herrera. 2 de 13 Ver Todo Selena Gómez Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Axelle/Bauer-Griffin/ FilmMagic Clásica y muy elegante, la estrella mexicoamericana optó por un vestido rojo tipo columna con abertura en el escote, cuello halter y original capa firmado por Louis Vuitton. 3 de 13 Ver Todo Anuncio Elle Fanning Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Axelle/Bauer-Griffin/ FilmMagic Oscar de la Renta fue la elección de la actriz quien lució espectacular en este vestido palabra de honor dorado con flores y falda con mucho volumen, que nos recordaba a las siluetas de los años 50. 4 de 13 Ver Todo Lady Gaga Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Neil Mockford/ FilmMagic Siempre provocativa, la actriz y cantante apostó por este arriesgado diseño con cola, mangas de encaje, cuerpo de satín dorado decorado con pedrería y original y revelador escote de Gucci. 5 de 13 Ver Todo Michaela Jaé Rodríguez Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Frazer Harrison/ WireImage La actriz de raíces puertorriqueñas fue una de las pocas en apostar por pantalones. Ella lució este elegante diseño de tiro alto color beige combinado con un festivo top azul real con escote asimétrico y caída hasta el suelo de Valentino Couture. 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kristen Stewart Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Axelle/Bauer-Griffin/ FilmMagic Muy sensual, la protagonista de Spencer eligió un modelo dorado con brillos estilo slip dress de Dolce & Gabbana. 7 de 13 Ver Todo Indya Moore Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Taylor HIll/ FilmMagic De raíces dominicanas y puertorriqueña, la modelo y actriz posó con un sensual diseño de inspiración lencera, con tirantes finos, escote profundo y gran abertura en la pierna, cubierto de lentejuelas en tonos rosados y dorados, con una larga cola, obra de Off-White. 8 de 13 Ver Todo Carey Mulligan Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Matt Winkelmeyer/ Getty Images Este diseño palabra de honor en color beige con pedrería de Dior Haute Couture fue la elección de la actriz, quien lo combinó con sandalias pateadas y joyas de diamantes. 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rita Ora Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Alberto E. Rodríguez/ Getty Images La artista asistió con un sensual y ajustado diseño de terciopelo vinotinto con reveladoras transparencias firmado por Elie Saab. 10 de 13 Ver Todo Jada Pinkett Smith Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Axelle/Bauer-Griffin/ FilmMagic Este diseño de brocado dorado de Maison Rabih Kayrouz convirtió a la actriz en la reina de la alfombra, a la que no podía faltarle corona; una original pieza de joyería que le añadió un toque dramático a su look. 11 de 13 Ver Todo Halle Berry Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Jeff Kravitz/ FilmMagic La veterana actriz recibió el premio See Her, otorgado a las mujeres que luchan por cambiar los estereotipos en la industria del entretenimiento, para lo que eligió un traje negro de Dolce & Gabbana combinado con un corsé blanco con transparencias. 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mandy Moore Mejor vestidas Critics Choice Awards Credit: Steve Granitz/ Getty Images La actriz de This Is US, deslumbró con este vestido de Elie Saab Alta Costura de escote profundo, capas de tul y pedrería en color champagne. 13 de 13 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

