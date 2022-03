Belleza en la alfombra: lo más impactante de los Critics' Choice Awards 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Selena Gómez Credit: Presley Ann/Getty Images for #SeeHer ¡Los looks de las estrellas en los premios con alfombras en Los Ángeles y Londres dieron mucho de qué hablar! Aquí te tenemos todos los detalles para que te animes a recrear estas tendencias. Empezar galería Rita Moreno Rita Moreno Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Critics Choice Association Regia lució la legendaria actriz con su cabello blanco, sombra plateada y un toque de brillo labial. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Rachel Zegler Rachel Zegler Credit: Kate Green/Getty Images Como una princesa lució la joven actriz con sobras en tonos metálicos y un labial oscuro. Para su cabello, optó por un recogido moderno, una de las tendencias de la noche. 2 de 8 Ver Todo Lady Gaga lady gaga Credit: Kate Green/Getty Images Complementó su atrevido atuendo con un recogido inspirado en los años veinte y sombra dorada. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ariana DeBose Ariana DeBose Credit: Kate Green/Getty Images Llevó su característico corte y maquillaje en tonos rosas para complementar su atuendo amarillo. 4 de 8 Ver Todo Selena Gómez Selena Gómez Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Critics Choice Association Resaltó su belleza con tonos neutros, un delineado clásico, cejas peinadas y su cabello en una cola de cabello lacia. 5 de 8 Ver Todo Stephanie Beatriz Stephanie Beatriz Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Critics Choice Association la actriz de Encanto impactó con este look de ojos ahumados y un updo moderno con flequillo largo. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Elle Fanning Elle Fanning Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Optó por un look clásico de labial rojo vivo, delineado al estilo cat eye y una cola de caballo simple. 7 de 8 Ver Todo Jung Ho-yeon Jung Ho-yeon Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Critics Choice Association La actriz de El juego del calamar llevó maquillaje natural de Chanel y su cabello en ondas al estilo viejo Hollywood. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

