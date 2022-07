Duras críticas a Kim Kardashian tras asegurar que sus estándares de belleza son "alcanzables" En las redes sociales los usuarios han manifestado que la empresaria está olvidando su “privilegio de riqueza” y tanto ella como sus hermanas promueven cuerpazos “irreales”. ¿Qué opinas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian sigue dando de qué hablar y esta ocasión, la empresaria enfrenta fuertes críticas en las redes sociales tras afirmar que sus estándares de belleza son "alcanzables" para otras personas. En una entrevista a Allure, la socialité conversó sobre los "irreales" cuerpos de belleza que promueven las celebridades en el Internet y cuando se le preguntó si se sentía responsable de aquello aseguró que cada quien elige lo quiere ser. "Si lo estoy haciendo, es alcanzable. Hay tantos estándares de belleza diferentes, ya sea Gwen Stefani, Jennifer López, Marilyn Monroe. Cuando era adolescente, [el look] era solo de rubios". Luego vio a Salma Hayek, que era tan hermosa y tenía el pelo más oscuro, la piel más oscura y más curvas. Se parecía más a las Kardashian. "Mi mentalidad nunca fue como, los ves en la televisión o en las revistas y eliges quién quieres ser", dice ella. "Siempre fue: sé tú mismo, encuentra la belleza en todo". "Nada es alcanzable si necesitas ser absurdamente rico para acceder o realmente alcanzarlo. Puro delirio narcisista", "Ella está tan fuera de contacto con la realidad", "No, negativo", "¡Solo un poco de botox y rímel en mi trasero! Tus viejas fotos todavía están por ahí amor", son algunos de los comentarios dejados en Twitter. Sobre su extrema pérdida de peso, como cuando tuvo que bajar 16 libras en tres semanas para ponerse el vestido de Marilyn Monroe, Kardashian dijo que entiende que puede ser difícil para las personas tener compasión con ella y que siempre intenta cuidar su figura sin perjudicar su salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si me estuviera muriendo de hambre y lo hiciera realmente poco saludable, diría que, por supuesto, ese no es un buen mensaje. Pero tenía un nutricionista, tenía un entrenador. Nunca he bebido más agua en mi vida. No veo las críticas para otras personas cuando pierden peso para los papeles: son [considerados] genios en su oficio; Hay tantas cosas por ahí que no son exactas ni verdaderas", dijo. ¡Uy, las redes están ardiendo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Duras críticas a Kim Kardashian tras asegurar que sus estándares de belleza son "alcanzables"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.