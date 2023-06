Este es el criticado vestido de Clara Chía en la boda de su cuñado que vale alrededor de $1000 La novia de Gerard Piqué fue blanco de críticas por llevar un traje tan "simple". Lo que desconocen sus detractores es que es un modelo de la línea de Victoria Beckham. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clara y Gerard Clara y Gerard | Credit: (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) Era de esperar que la boda de Marc Piqué y su ya esposa María Valls estuviera en el ojo del huracán. Sus dos invitados, Gerard Piqué y Clara Chía, eran la razón por la que la prensa gráfica estaría al acecho. Y así ha sido. Las imágenes de los tortolitos han sido pocas pero las necesarias para dar que hablar. Entre lo más comentado de su aparición juntos ha sido el vestido elegido por la joven, no precisamente el más adecuado según los usuarios de las redes. Clara Chía Vestido de Clara Chía en la boda de Marc Piqué | Credit: (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) Lo han definido como "simple" y "poco apropiado" para la ocasión. Se trata de un modelo largo maxi, de textura rib metalizada en tonalidad dorada que pertenece a la línea de Victoria Beckham. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien para algunos es de lo más sencillo y poco llamativo para una boda, se estima que si precio ronda alrededor de 1000 dólares. El estilo recuerda al de los años 90 donde predomina el escote en forma de V y los finos tirantes. Lo acompañó con unas sandalias transparentes de base nude que dejaba al descubierto sus pies. Como era de esperar, la joven ha vuelto a convertirse en la protagonista de la noticia, eso sí, esta vez sin Shakira de por medio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este es el criticado vestido de Clara Chía en la boda de su cuñado que vale alrededor de $1000

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.