Fallece el diseñador de moda flamenca Cristo Báñez Conocido por sus confecciones amadas por las sevillanas, el diseñador falleció a sus 41 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El diseñador de moda español Cristo Báñez, fue encontrado muerto en su vivienda de Sevilla en la madrugada de este miércoles. La noticia la confirmaron sus familiares, los cuales dieron la voz de alarma al llevar varios días sin localizarlo. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte. Báñez comenzó su carrera con sólo 18 años diseñando versiones modernas de los trajes típicos de flamenca y luego dio el salto a la televisión como coach del programa "Quiero ser". Cristo Báñez Credit: 18/Lagencia Grosby En una entrevista con "Huelva Información" en 2021, reveló sus inspiraciones para crear sus confecciones: "Me inspira mi madre, ella fue mi primera maestra. Después es importante conocer y dar valor a los grandes diseñadores como Valentino, los patronajes de Thierry Mugler, la creatividad de Versace… La moda es un arte que emana de dentro, cada diseño es especial". Cristo Báñez Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images Su fallecimiento ha causado un gran impacto en el mundo de la moda española, especialmente entre sus admiradores y las celebridades como Eva González, María José Suárez y Vicky Martín Berrocal que amaban sus creaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Que en Paz Descanse.

