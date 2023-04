¡OMG! Cristina Aguilera sorprende con manicura de labios, ¿vaginales? Esto fue lo que contestó la cantante y empresaria cuando le preguntaron sobre el peculiar diseño de sus uñas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christina Aguilera está llena de sorpresas no solo en el mundo de la música o los negocios, sino también en la moda y la belleza. A su llegada al podcast Call Her Daddy, la cantante robó miradas gracias a su manicura de vulva. La intérprete de 42 años, quien estaba allí para hablar de sexualidad junto a la carismática Alexandra Cooper, llegó a la cabina con un maquillaje glamuroso, el cabello suelto peinado con ondas playeras y conjunto morado oscuro a juego con un top cruzado. La estrella del Pop elevó su look con un diseño de uñas muy particular creado por la reconocida artista Zola Ganzorigt y el mismo combinaba a la perfección con la botella de la nueva marca de lubricantes que lanzó la cantante recientemente Playground Love Sesh, compañía con la que busca romper el estigma en torno a la intimidad sexual de las mujeres. Ganzorigt elaboró un juego de uñas postizas súper largas de color rosa pálido adornadas con una variedad de vulvas 3D de color rosa más brillante en diferentes tamaños, además de dos calcomanías de bocas abiertas con la lengua afuera en los pulgares de Aguilera. Manicura de la artista Zola Ganzorigt Credit: Instagram / Zola Ganzorigt SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy mirando tus uñas", dijo la presentadora. "¿Qué es lo que está sucediendo?". La estrella del pop, agitó las manos en el aire en el video y dijo: "Oh, sí, son tan divertidas". "¿Eso es una vagina?", continuó Cooper. A lo que la empresaria contestó: "Está abierto a la interpretación. Podría ser una vagina, podrían ser labios, pero dos en el mismo, ambos puntos de placer, ya sabes". Extendió las manos y agregó: "Y luego hay una boca y una lengua reales en los pulgares". A finales del mes pasado, la artista se declaró en control de su sexualidad y por eso quiere incitar a las mujeres para que hagan lo mismo: "Si puedo inspirar a otras mujeres a tener el coraje de explorarse a sí mismas, entonces mi trabajo está hecho", declaró a People.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡OMG! Cristina Aguilera sorprende con manicura de labios, ¿vaginales?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.