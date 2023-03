Cristina Aguilera toma una nueva decisión estética ¿De qué se trata? La galardonada artista es la nueva embajadora de la campaña de belleza de una reconocida marca que inspira a los demás a mostrar la mejor versión de sí mismos. ¡Entérate aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una de las voces más premiadas y reconocidas de nuestra era, la cantante Cristina Aguilera, anunció su participación como nueva embajadora de la misión de 'Beauty on Your Terms', una campaña que implica su primera colaboración con la marca de inyectables estéticos Xeomin de Merz Aesthetics. Xeomin es una toxina botulínica de tipo A aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para mejorar temporalmente el aspecto de las arrugas moderadas a graves del entrecejo (arrugas glabelares) en adultos. Se hizo popular como una alternativa más "limpia" que el Botox pionero de la industria. Tal y como comenta en sus redes la querida artista y compositora, que ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo, su alianza celebra el modo en que ella confía en sí misma e inspira a los demás a mostrar su mejor versión. "Siempre he hablado con franqueza de la confianza en uno mismo y recomiendo a todo el mundo que acepte su propia versión de sí mismo", dijo Aguilera. "Parte de mi camino hacia el cuidado de mi mejor versión de mí misma consiste en prestar atención a los productos que utilizo y a los ingredientes que contienen. Es por eso que quiero usar una toxina inteligente para las líneas del entrecejo que solo tiene los ingredientes esenciales para el tratamiento. Como intérprete, necesito ser capaz de expresarme, y Xeomin me da un aspecto natural que me encanta", comentó la artista y nueva embajadora. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La campaña multimedia "Beauty on Your Terms" de Xeomin tiene la misión de animar a mujeres y hombres a aceptar la belleza en sus propios téminos. Esta marca ya ha contado con la participación de artistas famosos de la talla de Gwyneth Paltrow, una de las pioneras en promocionarlo. "En un momento en que el mercado de la estética en Estados Unidos se expande a un ritmo vertiginoso entre los adultos de la Generación Z y los Millennials, nos centramos en dar a las mujeres y los hombres la libertad de tomar las decisiones estéticas que les ayuden a mantener la confianza en sí mismos", expresó también Patrick Urban, presidente de Merz Aesthetics para América del Norte. Christina Aguilera Christina Aguilera | Credit: Cortesía Merz Una de las razones por las cuales esta compañía pensó en Aguilera fue inspirada por su tema "Beautiful", la balada de 2002, fue aclamada en todo el mundo por su poderosa letra sobre la belleza interior. En celebración de los 20 años de la canción, la artista recientemente, lanzó una nueva versión del vídeo musical "Beautiful" que se centra en el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. "Soy hermos@ no importa lo que digan, sus palabras no pueden afectarme", proclama la canción. Aguilera quien a lo largo de su carrera, ha ganado siete premios Grammy, incluidos dos Grammy Latinos, siendo el más reciente el Grammy Latino 2022 al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por AGUILERA, su segundo álbum en español, cree realmente que la belleza comienza desde adentro y así mismo alienta a todas las personas a vivir con confianza y sentirse hermosos. Por eso no nos sorprende que haya aceptado ser parte de una campaña que invita a abrazar la libertad de tomar las decisiones estéticas que puedan ayudar a vernos y sentirnos satisfechos de lograr nuestra mejor imagen. Estaremos pendientes de Cristina y todos sus logros profesionales y le deseamos ¡mucho éxito!Para obtener más información, incluida la Información completa de prescripción y la Guía del medicamento puedes visitar www.xeominaesthetic.com.

