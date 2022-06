Conoce a la sexy sobrina de Cristiano Ronaldo La joven de 23 años está causando sensación en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores de fútbol más importantes de todos los tiempos y también uno de los más queridos e idolatrados. Es innegable el talento que tiene el deportista brasileño en la cancha. Eso sí, su vida amorosa también acapara titulares y no es para menos. El futbolista lleva tiene una relación con la modelo argentina Georgina Rodríguez, con quien tiene dos hijas y quien se ha vuelto toda una celebridad en redes y también, en la vida real. Eso sí, al parecer Georgina no es la única mujer de la familia que está causando sensación, especialmente en las redes sociales. Y es que resulta que el deportista tiene una sobrina muy guapa y que tiene cautivados a sus seguidores. Alicia Aveiro tiene 23 años y hace poco publicó un video en el que aparece bailando junto a su tío y dos de sus hijos, el cual se volvió viral. La joven de 23 años tiene llamativas curvas, una larga melena y movimientos que dejan a más de uno sin aliento. En la mayoría de los videos queube a su cuenta de Tik Tok, Aveiro aparece haciendo sexys movimientos al ritmo de algunas de las canciones más pegadas del momento. En su cuenta se puede apreciar que la joven tiene muchos amigos con los que se divierte y también hace divertidos bailes y videos. Gracias a sus publicaciones, también se puede apreciar que ama viajar y que le gusta la moda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN @@aliciab99 @@aliciab99 @@aliciab99 Incluso en este momento, Aveiro se encuentra junto al deportista y toda su familia, disfrutando de unas increíbles vacaciones en Palma de Mallorca, España. Por eso durante estos días ha publicado sensuales fotos en bikini a la orilla de una piscina y a bordo de un lujoso yate. Estamos seguras de que la hermosa joven va a seguir dando mucho de qué hablar.

