Esta potente crema promete desaparecer las ojeras y la inflamación Esta crema tiene ingredientes como cafeína y extracto de sandía, perfectos para mejorar las ojeras e hidratar muy bien la delicada área de los ojos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que la mejor manera de tener una piel joven y fresca es empezar a cuidarse desde muy temprana edad, pero desafortunadamente muchas chicas no lo hacen y luego sufren las consecuencias. Es importante usar una rutina de belleza adecuada que proteja la piel y que también retrase la aparición de las arrugas, algo que gracias a los avances, no es imposible de obtener. Y es que, por suerte, existen muchísimas opciones de productos para que podamos cuidarnos la piel de la mejor manera. Eso sí, no podemos negar que una de las áreas que más sufren el paso del tiempo, es el área de los ojos. Por eso es importante tratarla con mucho cuidado y usar una crema potente que la mantenga hidratada, reduzca la inflamación, disminuya la apariencia de las arrugas y las ojeras. Por suerte tenemos de donde escoger porque hay muchas cremas que dan excelentes resultados. Una de ellas es la Auto Correct Brightening and Depuffing Eye Contour Cream, de Sunday Riley, un producto que es considerado uno de los mejores del mercado. Esta crema está formulada con una mezcla de cafeína, ginseng brasileño y partículas que reflejan la luz, los cuales ayudan a disminuir considerablemente las ojeras y la inflamación, dejando el área más radiante y luciendo descansada. También tiene extracto de sandía, que provee hidratación y ayuda a disimular las líneas de expresión, al igual que luteína, que es rica en proteína y es ideal para proteger la delicada área de la luz azul. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Auto Correct Brightening and Depuffing Eye Contour Cream, de Sunday Riley cuesta $65 y la puedes encontrar en sephora.com crema ojos, Sunday Riley Credit: Cortesía

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esta potente crema promete desaparecer las ojeras y la inflamación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.