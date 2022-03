Esta potente crema disminuye las ojeras y las líneas de expresión Está compuesta con niacinamidas y extracto de semillas de calabaza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si quieres tener una piel joven y fresca por más tiempo, necesitas empezar a cuidarte a temprana edad y tu rutina de belleza debe ser constante. Es importante usar los productos adecuados para tu edad e irlos cambiando cada dos o tres años para que te ayuden a mejorar los problemas que van llegando con la edad. Por suerte, existen muchísimas opciones de productos para que podamos cuidarnos la piel de la mejor manera. Así es que, no hay excusas. Si bien es cierto que debemos cuidarnos el rostro y la piel del cuerpo, no podemos negar que una de las áreas que más sufren el paso del tiempo, es el área de los ojos. Por eso es importante tratarla con mucho cuidado y usar una crema potente que la mantenga hidratada, que mejore la inflamación, las arrugas y también las ojeras. Son precisamente las ojeras, el problema que achaca a la mayoría de las mujeres y hombre, y para ayudar a disimularla, existen excelentes productos. Eso sí, una de las cosas más importantes para combatirlas, es dormir por lo menos ocho horas. Ahora bien, las cremas también juegan un papel muy importante. Una de las mejores es la Eye Duty Niacinamide Brightening Eye Cream, de First Aid Beauty, un producto que ha demostrado ser el mejor aliado en la lucha contra las ojeras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN crema para los ojos, first aid beauty Credit: Cortesía Está compuesto por ingredientes como el extracto de semillas de calabaza, que ayuda a disminuir la inflamación y la pigmentación azul en esta delicada área, al igual que niacinamidas, que minimiza la apariencia de las ojeras y hialuronato de sodio, ideal para humectar y minimizar las líneas de expresión. Lo mejor es que deja el área luciendo más luminosa, y perfecta para aplicar el correcto. La verdad es que es excelente y vale mucho la pena probarla. La Eye Duty Niacinamide Brightening Eye Cream, de First Aid Beauty cuesta $36 y la encuentras en sephora.com

