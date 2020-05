Esta crema de ojos cuesta $200 pero en este momento la puedes obtener por solo $40 Sus potentes ingredientes la hacen una de las más populares Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las mujeres debemos empezar a cuidar la piel desde que entramos a los 20s, pero no siempre lo hacemos. Por suerte con tantos avances en el mundo de la cosmética tenemos muchas opciones que nos pueden ayudar a disimular un poco el paso del tiempo, sobretodo en el área de los ojos que es dónde primero empiezan a salir las líneas de expresión y las arrugas. Existen muchas cremas en el mercado que prometen maravillas, pero no todas son tan efectivas. Ahora bien, si hablamos de algunas de las mejores, tenemos que mencionar Un-Wrinkle Eye, de Peter Thamas Roth. Esta es una de las cremas para populares para el contorno de los ojos y en este momento la puedes obtener por una fracción del precio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que la marca le está haciendo un regalo a sus fieles clientes y ahora, La crema que normalmente cuesta $200, la puedes obtener por solo $40. ¡Wow! Esa sí que es una ganga, sobretodo tomando en cuenta lo increíble que es el producto y los potentes ingredientes que tiene, entre ellos una combinación de seis poderosos péptidos y neuropéptidos que reducen la apariencia de las arrugas más simples hasta las más pronunciadas. Además, también contiene glicerina que provee hidratación y aloe que ayuda con la inflamación. Image zoom Cortesía Eso sí, este descuento solo estará vigente hasta el 17 de mayo y para poder obtenerlo tienes que usar el código SUPEREYE cuando estés poniendo tu información de pago. Así de simple te llevas esta crema por tan bajo precio. Si la quieres no esperes más porque es muy posible que se agote incluso antes de que se termine el especial. Y es que en solo unos días la marca ya ha vendido más de 10,000 botellas. Entra ya a Peterthomasroth.com.

Close Share options

Close View image Esta crema de ojos cuesta $200 pero en este momento la puedes obtener por solo $40

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.