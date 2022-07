Este producto para el cuerpo te dará el fabuloso glow de JLo Esta crema con color hidra la piel mientras le deposita un tono bronceado increíble. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de hidratar la piel se trata, no escatimamos tiempo ni dinero para encontrar y usar los productos adecuados, y que realmente funcionen. Lo bueno es que hay muchísimas marcas que ofrecen increíbles opciones para mantener nuestro rostro en las mejores condiciones. Eso sí, no solo el rostro necesita los mejores cuidados, la piel del cuerpo es igual de importante, por eso tienes que cuidarla muy bien y así evitas que luzca reseca y opaca, sobre todo cuando usas ropa corta. Si bien, hay muchísimos productos que nos ayudan a que ese trabajo de tener una piel increíble se nos haga más fácil, nada como darle un toque extra a esa piel durante los meses de verano o cuando estamos vacacionando en la playa. Por eso, además de una crema hidratante, también es buena idea usar un producto que le de a la piel un tono bronceado o ese JLo glow que tanto nos gusta. Uno de los mejores para eso es el Supermodel Body, de Charlotte Tilbury, una crema para el cuerpo con color que dejará tu piel como la de una modelo, literal. Está formulado con ingredientes como el aloe vera, que hidrata profundamente, aceite de rosa mosqueta, que ayuda a revitalizar la apariencia de la piel, al igual que ácido hialurónico, el cual ayuda a mantener la hidratación hasta por 24 horas. Además, contiene vitaminas C y E, que dejan la piel más radiante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crema para cuerpo, glow Credit: Cortesía Lo mejor de todo es el tono que deja en las piernas o dónde sea que la apliques. La crema te da un tono bronceado pero muy natural y te deja un glow increíble sin ser muy exagerado. No tiene glitter sino un brillo sutil que hará que tus piernas luzcan como si hubieras regresado de unas vacaciones. También luce espectacular en el escote. Lo mejor es que con agua la puedes retirar. Este es el producto Charlotte Tilbury, la fundadora de la marca, le aplica a sus famosas clientas, entre ellas Salma Hayek, Kate Moss y Amal Clooney. La crema Supermodel Body, de Charlotte Tilbury cuesta $85 y la encuentras en charlottetilbury.com

