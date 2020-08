La crema para el contorno de ojos que me hace lucir más fresca y despierta Solo llevo unas semanas usándola y he visto increíbles resultados Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las mujeres debemos empezar a cuidar la piel desde que entramos a los 20s, pero no siempre lo hacemos. Por suerte, con tantos avances en el mundo de la cosmética tenemos muchas opciones que nos pueden ayudar a disimular un poco el paso del tiempo. Ahora bien, encontrar una crema que realmente le vaya bien a tu piel, que te ayuda a desaparecer las líneas de expresión y que encima evite que te salgan más, es una tarea bastante difícil, sobretodo cuando se trata de una crema para los ojos. Yo tengo varias que me encantan, pero últimamente he estado usando una que la verdad se ha convertido en un must have para mi. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablo de la crema para el contorno de los ojos de la línea You.ology de Younique, una crema que la verdad me ha dejado gratamente sorprendida. Y es que nunca había usado ningún otro producto de esta marca y la verdad no sabía que tan efectivos eran. Esta crema me demostró que sí funcionan. Esta me encanta porque es superhumectante y mantiene la delicada área de los ojos hidratada todo el día. Algo que no todos los productos de este tipo pueden hacer. Entre sus ingredientes se encuentran las vitaminas A, C y E, al igual que hialuronato de sodio y extracto de ginseng Panax. Image zoom Cortesía Con el uso diario, dos veces al día, en poco tiempo pude ver un cambio en la piel de esa área. Las líneas de expresión se notan menos y han desaparecido las ojeras (dormir bien también ayuda) Lo cierto es que con esta crema me veo más fresca y despierta. Algo que todas buscamos, en especial en estos tiempos de incertidumbre. Yo estoy encantada con los resultados que he visto y continuaré usándola. ¿Hace esto tu crema de ojos? La crema de ojos de You.ology cuesta $59 y la puedes comprar en Youniqueproducts.com.

