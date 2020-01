Todo lo que tienes que saber sobre Cream Skin, la última moda de belleza que viene de Corea By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de la famosa rutina coreana de los diez pasos que se ha puesto tan de moda en los últimos años, una nueva filosofía que nos invita a minimizar y reducir el número de pasos viene del país de las beauty-adictas, que, admitámoslo, tienen una piel envidiable. Se trata de la tendencia Cream Skin, que se caracteriza sobre todo por querer conseguir con menos productos un acabado jugoso, fresco, muy hidratado y con un efecto “sanote”. Ahora sí, conseguir ese efecto saludable no es como hacerte un contouring con un juego de luces y colores y listo. Se trata verdad de seguir una rutina de cuidados de la piel para que esté verdaderamente más sana, pero con productos más específicos que se centran en la hidratación en profundidad y corregir el tono de la piel del rostro. Image zoom De hecho, incluso algunas marcas de belleza han lanzado estos últimos meses líneas específicas para conseguir este efecto, como la colección Cream Skin de Laneige, cuyo reclamo es combatir la sequedad y el tono apagado y desigual con productos superhidratantes pero de textura ligera. Cream Skin Toner & Moisturizer, de Laneige. $33. Sephora.com Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lejos de la complicación de los mil pasos y el glow que se hizo tan popular en las redes sociales, la clave de esta tendencia es la textura hidratante pero suave, el reducir el número de productos en tu rutina del día a día el conseguir efectos más sutiles como un calorcito saludable más allá de un brillo de alfombra roja en cada selfie. Hydrance Light Hydrating Emulsion, $32.00, en aveneusa.com Advertisement

Close Share options

Close View image Todo lo que tienes que saber sobre Cream Skin, la última moda de belleza que viene de Corea

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.