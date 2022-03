Estos cover ups te harán lucir como toda una diosa en tus próximas vacaciones en la playa Encontramos piezas bellísimas por menos de $70. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos dos años, viajar se había convertido en una misión casi imposible. Por suerte, las cosas ya están mucho mejor y muchos ya se sienten más cómodos tomando un avión y disfrutando de hoteles, y otros lugares públicos. Esos viajes van a incrementar ahora que se acerca la Semana Santa y el esperado Spring Break que tanto disfrutan los más jóvenes. Y es que no hay nada cómo desconectarse unos días y disfrutar de una paradisíaca playa. Son varias las cosas que necesitamos para estar listas para la playa, pero lo más importante, sin duda, es el protector solar. Necesitas uno que tenga mínimo un SPF 30, pero recomendamos que uses uno que tenga SPF 50, en especial, si piensas estar mucho tiempo expuesta al sol. Obviamente también necesitas varios trajes de baño para que tengas suficientes opciones para las fotos. Para esos trajes de baño también vas a necesitar varios cover ups que le darán el toque cool a tu atuendo de playa, y de paso te ayudarán a cubrirte cuando sea necesario. De hecho, esta pieza ahora es más elegante y hasta la puedes llevar como vestido para almorzar en los alrededores del hotel o hasta para una fiesta en la playa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cover Ups para la playa Credit: Cortesía Butterfly Print Knot Front Kimono, de Shein. $14. shein.com Cover Ups para la playa Credit: Cortesía Sensational Floral Cover Up, de Giti. $61.75. gitionline.com Cover Ups para la playa Credit: Cortesía Leopard Chiffon Detachable Belt Kimono, de Shein. $14. shein.com Cover Ups para la playa Credit: Cortesía Coastal Summer Crotchet Cover Up Kimono, de Fashion Nova. $35.99. fashionnova.com cover ups para la playa Credit: Cortesía Cabana Vibes Light Grey Jacquard Long Sleeve Swim Cover Up, de Lulus. $58. lulus.com Como los cover ups se han convertido en una pieza imprescindible, nos dimos a la tarea de buscar algunas de las mejores opciones a precios asequibles y encontramos piezas supercool y coquetas para que seas la diosa de la playa. Échale un vistazo a los que encontramos y corre a ordenar tus favoritos.

