Se revelan detalles de costosa joya que mandó a hacer Christian Nodal ¿es para Cazzu? Christian Nodal está a punto de convertirse en papá junto a su novia Cazzu; ahora, se da a conocer que el cantante mandó a fabricar una alhaja muy especial ¿será el anillo de compromiso? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cazzu y Christian Nodal Es bien sabido que Christian Nodal, quien ahora espera a su primer bebé junto a Cazzu, es un hombre que le gustan las joyas caras y de buena calidad. De hecho, se sabe que le ha hecho algunos costosos regalos a su novia. Ahora, se revela que este cantante mandó a hacer con un reconocido joyero de Jalisco, México, una costosa alhaja de un alto valor. "Le acabamos de hacer una nueva cadena a Christian Nodal y está ¡impresionante!", explicó el joyero Antonio García, quien le realizó dicha pieza, al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Es una cadena que pesa casi un kilo de oro, sólido de 14 kilates, tiene unos diamantes en corte corazón que fueron casi imposibles de encontrar en el mundo. Para encontrarlos fue todo un tema. Tiene varios kilates de diamantes, además de rubís y [piedras preciosas] africanas. Es una verdadera obra de arte". De acuerdo con el profesional, esta alhaja fue diseñada por el intérprete del tema "De los besos que te di"; por ello, quería que las piedras fueran especiales. Fue una idea de Christian que para que no hacerlo tan común, con diamantes redondos, quería darle ese toque exótico, diamantes en corte de corazón. Y la cadena es súper única, la verdad no he vista otra igual a esa", detalló. "A Christian le encanta innovar tanto en la música como en las joyas; entonces, está es otra de las innovaciones". Christian Nodal y Cazzu Credit: Omar Vega/FilmMagic/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La duda sobre si está joya es para la cantante argentina quedó despejada por el joyero. "La cadena sí es para él". Respecto a un anillo de compromiso que Christian Nodal haya mandado a fabricar para Cazzu, Antonio García no quiso hablar al respecto. Solo el tiempo dirá si el compromiso se sella con una costosa alhaja. "Eso sí ya no sé. Del anillo no sé", concluyó.

