¿Cuál es el coste (real) de un bolso de lujo? Este experto ¡los corta! para averiguarlo Bottega Veneta, Chanel, Hermès, Dior... Tanner Leatherstein no tiene problemas en destruir carteras y otros accesorios de estas marcas para deducir lo que vale hacerlas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque al verle cortar un bolso Gucci por la mitad se nos encoge el corazón, las publicaciones del experto Volkan Yilmaz, más conocido como Tanner Leatherstein, son bien interesantes para aprender cuánto trabajo hay detrás de piezas de lujo que se venden por miles de dólares. Este trabajador del cuero ha alcanzado una fiel audiencia de más de 575,000 seguidores en TikTok y 215,000 en Instagram con sus videos cortos explicativos, en el que podemos verle cortar, despedazar y destripar bolsos, carteras, cinturones... de primeras firmas como Chanel, Prada o Bottega Veneta. De origen turco, y proveniente de dos generaciones de trabajadores del cuero, Yilmaz corta las piezas, mide el cuero empleado en su confección, lo raspa para analizar la textura, elimina tintes y tratamientos para descubrir el color real del cuero y estima el coste de los materiales. @@tanner.leatherstein Con resultados sorprendentes, como por ejemplo, el coste de un monedero Chanel no sobrepasa los $70 y uno de Louis Vuitton ¡no llega a los $40!, el artesano no juzga ni critica a las marcas. Lejos de eso, pone en valor el diseño de la pieza, si es o no muy intrincada o difícil de montar, así como el estatus que viene con estos pesos pesados de la industria de la moda. Por sus manos han pasado nombres tan conocidos como Cole Haan, Furla, Gucci, Loewe, Kate Spade, Chanel, Louis Vuitton, y todas las primeras firmas conocidas por su oferta en bienes de piel. @@tanner.leatherstein "Yo solo quiero darle al consumidor una perspectiva desde un punto de vista de la artesanía y el cuero", dice en uno de sus videos. Según explica, el cuero, aunque es un material caro y conlleva una mano de obra cualificada, no tiene precios estratosféricos. Por lo tanto, en las piezas de piel más caras pagas por la marca. Para una persona interesada en el estatus, esta información puede no tener relevancia, pero si en lugar de un bolso " de marca" buscamos uno "de calidad", nos puede ayudar a tomar decisiones más conscientes sobre nuestras compras. @@tanner.leatherstein Aunque los resultados varían mucho de un producto a otro dentro de la misma marca, una de las más apreciadas por el artesano es Bottega Veneta, con pieles poco procesadas y de la mejor calidad. Por otro lado, Prada, Louis Vuitton o Chanel emplean algunos tipos con muchas capas de cobertura que opacan la calidad y les dan un aspecto parecido al plástico a sus piezas. Él mismo paga de su bolsillo todo lo que disecciona, y también admite sugerencias de sus seguidores. Así que además de demandadas y lujosas bolsas, también le hemos visto valorar cinturones de Uniqlo -de muy buena calidad por cierto- o monederos de Walmart. @@tanner.leatherstein Yilmaz, quien vive en Dallas en estos momentos, tiene su propia firma de bienes de cuero llamada Pegai, confeccionados con el cuero tratado por su hermano en Turquía, en el negocio familiar. En su web se pueden encontrar diseños prácticos y bonitos, a un precio justo.

