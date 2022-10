¡Hoy empieza Costa Rica Fashion Week 2022! Rodner Figueroa debutará como diseñador con su primera pasarela Regresa el evento de moda más grande de Centroamérica con prestigiosos diseñadores latinos de nueve países y un enfoque de sostenibilidad ejemplar ¿Quieres asistir? ¡Aquí te decimos cómo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana de la moda costarricense se inicia hoy jueves 27 de Octubre con un programa fabuloso pleno de desfiles y actividades que se extenderán al 28 y 29 de octubre, para así celebrar por todo lo alto la edición número 21. Nuestro colega fashionista Rodner Figueroa hoy debuta con la primera pasarela de su marca. Presentará a las 7pm su colección de moda pensada para mujeres reales y confeccionada por talentosas costureras desde El Salvador. Los desfiles se llevarán a cabo en la Antigua Aduana de la capital y se presentará un diseñador cada hora, desde las 2pm hasta las 8pm finalizando con un gran cierre. ¿Quieres asistir a las presentaciones? Aquí te damos los detalles. Conversamos con Karina Díaz la directora de este gran proyecto quien nos cuenta en el video que verás arriba cómo organizo este evento, no solo con la finalidad de apoyar la moda hispana sino también para sentar un presidente ejemplar de sostenibilidad digno de su país abanderado en temas ambientales. "En búsqueda de la sostenibilidad y para contrarrestar la huella de carbono emitida por el evento, se nos ocurrió que el boleto de ingreso a las pasarelas sea por medio de la compra de un árbol a la fundación Planta mi Árbol", nos explicó. "Puedes participar y asistir a los eventos en persona pero también virtualmente desde cualquier parte del mundo y además contribuir al medio ambiente". La organización Planta mi Árbol se encarga de sembramos el falso en zonas que necesitan ser reforestadas en Latinoamérica para así luchar contra el cambio climático. "Cada árbol equivale a una entrada a una pasarela", explica Karina y para ser parte del proyecto sólo tienes que visitar su sitio web y adquirirlo. ¡Juntos podemos marcar una diferencia!", nos dijo entusiasmada la directora de CR Fashion Week que este año recibirá a más de 25 diseñadores de 9 países diferentes. ¡Todas las pasarelas serán transmitidas en vivo a través del canal de YouTube de la plataforma de Costa Rica Fashion Week sin ningún costo! De Costa Rica estarán Nolys Rodríguez, Marianela Sandí y Selfmade quienes ya por varios años han estado ligadas al proyecto y el joven talento Kevin Rojas quien brilla con sus originales propuestas. De Colombia participarán Andrés Pajón, Viky Tcherrassi y Diego Guarnizo, además de la marca de ropa interior y lencería Leonisa. De México, Honduras, Guatemala y Venezuela tambien se verán nuevos diseñadores presentes en este evento avalado por la cámara de moda de Milán, que regula las semanas de la moda a nivel mundial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que el año anterior habrá un bloque de charlas y capacitaciones para los diseñadores, asistentes y demás interesados en temas de moda, diseño y negocios. El Instituto Marangoni también se hace presente en el evento y otorgará una beca estudiantil a un afortunado aspirante a diseñador. Por último se contará con un Fashion Market para exponer diversos emprendimientos, nuevos diseñadores y proyectos asociados a la industria textil. "Nuestra meta es ser la primera semana de la moda latinoamericana en trabajar la moda, el arte y la cultura con conciencia y sostenibilidad", nos comentó con orgullo Karina Díaz, y todo parece indicar que lo están logrando. ¡Anímate a ver las pasarelas en vivo y a contribuir con estilo a lograr un mejor planeta donando un árbol!

