¿Revisas la fecha de caducidad de tus cosméticos? Podrías estar dañando tu piel sin saberlo Depende de si están abiertos o cerrados y dónde los almacenas, pero si en tu tocador tienes muchos productos en uso, revisa porque igual deberías tirarlos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estamos acostumbrados a mirar la flecha de caducidad de un alimento para asegurarnos de que está en perfecto estado, y es fácil distinguir si ya no es fresco por su aspecto o su olor pero, ¿cada cuánto chequeas tus productos de belleza para saber si es hora de tirarlos a la basura? Los cosméticos, en especial los formulados con ingredientes naturales, van perdiendo sus cualidades con el paso del tiempo y eso puede afectar a su efectividad. Por eso es vital utilizarlos en su punto de máximo esplendor. Hay que tener en cuenta que parte de su función es mantener la barrera natural de protección de la piel en perfecto estado para evitar que se desequilibre y aparezcan problemas como exceso de producción de grasa, brotes de acné, eccemas o manchas. Y si no están en buen estado pueden tener el efecto contrario. Fecha caducidad cosmeticos Credit: Jacob Wackerhausen/iStock "Los productos para el cuidado de la piel sin receta no son como la comida perecedera que puede tener una ventana de consumo más estrecha y usarlos después de esa fecha podría ponerte enfermo", dice el Doctor Carl Thornfeldt, dermatólogo y fundador de Epionce, una línea de productos par la piel. "En Epionce usamos el término BBE, que significa Best Before End (Mejor antes del fin de). Esto significa que después de la fecha impresa en el paquete, los ingredientes empiezan a perder eficacia, pero no significa que el producto esté caducado en el sentido que normalmente entendemos vencimiento". ¿Cómo sabemos si aún podemos utilizar nuestras cremas y cosméticos? En la preservación de un producto siempre hay que tener en cuenta sus ingredientes activos, los conservantes y el tipo de envase (si es plástico, cristal, opaco, traslúcido…), además de dónde lo has estado guardando. Fecha caducidad cosmeticos Credit: Undrey/iStock Si lo has mantenido almacenado en condiciones ideales, es decir, lejos de fuentes de calor o la luz directa del sol, en un espacio seco, sin excesiva humedad… y -muy importante- no lo has abierto, todavía mantendrá en buen estado sus virtudes. Un cosmético sin abrir y bien almacenado puede durar unos 4 años si es de textura fluida, como las cremas. Si el envase ha sido abierto o no juega un papel decisivo en su estado, pues al entrar en contacto con el aire y no estar sellado, comienza a oxidarse y a exponerse a los agentes del ambiente, se deteriora con más rapidez. Fecha caducidad cosmeticos Credit: VectorUp/iStock Algunos productos llevan varias fechas de caducidad como BBE, Best Before End (Mejor antes del fin de) o PAO, Period After Opening (duración después de abierto), también representado con un símbolo de un bote con la tapa abierta, un número que suele ser de entre 3 y 36 y una M de meses. Si tienes un producto que lleva abierto más de 6 o 12 meses, dependiendo de la función de sus ingredientes activos, tíralo aunque su fecha de caducidad no haya pasado todavía. Fecha caducidad cosmeticos Credit: LaylaBird/iStock Los cosméticos naturales suelen caducar antes ya que incluyen menos conservantes en su formulación, por eso es muy importante su forma de conservación. Por otro lado, los cosméticos que están formulados en su mayoría con agua, también aguantan menos tiempo abiertos, ya que son más proclives a desarrollar microorganismos. Usar un cosmético que lleva más de esos meses recomendado abierto puede causar alergias o reacciones de la piel, además de dejar de cumplir su función, sea hidratar, rejuvenecer o tonificar. "Siempre comprueba la fecha BBE del envase" aconseja el Dr. Thornfeldt. "En caso de duda, si el producto ha cambiado de textura o color, tíralo". Fecha caducidad cosmeticos Credit: Mavocado/Moment SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que ya sabes, echa un vistazo a tu tocador y comprueba si tus sueros, cremas, tónicos y mascarillas llevan mucho tiempo abiertos y deberías reemplazarlos por unos nuevos.

