Lo último en skincare: cosmética personalizada en casa Descubre la última tendencia en materia antienvejecimiento By Irene San Segundo Prevenir la aparición de manchas, retrasar la de las arrugas, mantener el volumen y el tono de tu piel son algunas de las preocupaciones principales que nos llevan a comprar cremas y cosméticos y seguir religiosamente una rutina de belleza. Pero aunque tengamos claro que lo más importante es la limpieza, hidratación y protección solar, cada piel tiene unas necesidades diferentes y además hay que tener en cuenta también el clima del lugar en el que vives, cambios hormonales o en la alimentación y un sinfín de variables. Por eso cada vez se habla más de cosmética personalizada y adaptativa, como nos cuenta Rubén Rubiales, de la firma de cosmética Lesielle, que con el ingeniero aeronáutico Alberto Portillo ha diseñado un dispositivo con el que puedes hacerte tu propio régimen antienvejecimiento en casa y completamente adaptado a lo que tu piel necesita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo funciona? Primero eliges la base más apropiada para tu tipo de piel (seca, normal, mixta y grasa o piel sensible). "Esta base será la encargada de aportar la hidratación justa que la piel necesita. Podemos elegir la textura, que tenga o no protección solar u optar por una gama natural", explican en un comunicado. Después eliges los activos: retinol, ácido hialurónico, vitamina C, etc. "Son los encargados de aportar el tratamiento exacto que necesitamos. Puedes elegir hasta 4 diferentes y combinarlos como quieras". Una vez has elegido la base y los activos, se colocan en el dispositivo Lesielle, que los los mezcla y crea en unos segundos la dosis del cosmético a tu medida, como puedes ver en el video. ¡Qué ganas de probarlo!

