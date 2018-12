Cinco cosas que no sabías de Paloma Elsesser, la modelo del momento

¿Te suena el nombre Palomija? Es el alter ego digital de la modelo britanico-estadounidense Paloma Elesser que sólo en los últimos meses ha conseguido protagonizar las campañas publicitarias de moda más comentadas del año para marcas como Fenty Beauty, Puma, Converse o Glossier. Si todavía no sabes quién es, lee estas cinco cosas que no sabías de esta belleza.

Tiene raíces latinas. Aunque ella nació en Londres, su madre es estadounidense y su padre es mitad chileno mitad suizo. ¿Quizá de ahí le vino la inspiración para su nickname en Instagram?

La modelo estudió psicología y literatura inglesa en The New School, en Nueva York, donde vive desde los 18 años. Después de criarse en Los Ángeles, la favorita de la jet set del maquillaje decidió mudarse a la Gran Manzana para estudiar esa carrera, no para convertirse en modelo, que fue algo que empezó a hacer después para sacar un dinero extra.

Fue descubierta por la maquinadora Pat McGrath que la eligió para protagonizar la campaña del lanzamiento de su primera y esperadísima línea de maquillaje. Todo un evento que muchos llevaban décadas esperando en el panorama fashion. “Para una modelo el honor más grande es conseguir un contrato de belleza”, explicaba en una entrevista a la web Byrdie.

Es vegetariana. Como muchas modelos e influencers de su generación, Elsesser no come carne, aunque no sabemos si por amor a los animales, compromiso por el medio ambiente o llevar una dieta más sana.

Después de triunfar en las redes con su popular cuenta de Instagram (casi 200,000 seguidores y subiendo) y en el mundo editorial a través de sus campañas de ropa deportiva, cremas, maquillaje y demás, Elsesser se ha convertido en una de las pioneras y responsables de la nueva ola de inclusividad en el sector moda y belleza que por fin parece estar aquí para quedarse.