Estos son los cortes de pelo tendencia esta primavera y los tips para mantenerlos perfectos El estilista de celebridades Clyde Haygood nos da los mejores consejos para cambiar de look esta temporada y presumir de cabello. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la llegada de la primavera y el buen tiempo muchas tenemos ganas de cambiar de look. Esta estación es la época perfecta para liberarte de las puntas secas y castigadas por el frío del invierno y renovar tu estilo, además de sanear el cabello para mantenerlo en perfecto estado. Tanto si eres amante de colorearte el pelo como si prefieres lucirlo al natural, el estilista de celebridades como Lady Gaga, Shakira, Katy Perry, las Kardashian o Demi Lovato entre otras, Clyde Haygood, nos ha dado las claves para triunfar en el verano y evitar los efectos de la humedad en la cabellera. Este mago de la melena afirma que la clave para que el pelo se vea bien, sea del tipo que sea, es mantener un cuero cabelludo sano. Y cuando hablamos de tendencias, no duda en apostar por los cortes. Tendencias pelo cortes y consejos experto Credit: Westend61 "Esta temporada, todo el mundo está pidiendo grandes cortes y mis clientes quieren ser capaces de presumir sus propias texturas", explica el experto. "Estaremos viendo mucho pelo corto, en capas y flequillos que enmarcan la cara de distintas larguras". Estos son para Haygood, quien también es embajador de la firma para el cuidado del cabello pura D'Or, formulada con aceites orgánicos, los cortes a la última: Tres cortes de moda El píxi super corto está de vuelta y personalizado según cada individuo para conseguir ser únicos. Los bobs atrevidos en todas las larguras, estilos y texturas también está de moda. Por último, los cortes multi capas, como el shag y el corte lobo están ganando importancia. Tendencias pelo cortes y consejos experto Credit: Diane Keough/Moment ¿Qué tienen en común los estilos más demandados? "Todo el mundo quiere un buen corte que necesite poco mantenimiento", comparte el estilista. Ser capaz de secar al aire y marchar es lo más requerido entre mi clientela femenina y la capacidad de no necesitar herramientas de calor, como planchas or rizadores, para que tu pelo se vea bien cada día". Antes de dar el paso y recurrir a la tijera, estos son otros consejos que según Hayggod nos ayudarán a mantener el cabello en perfecto estado. Tendencias pelo cortes y consejos experto Credit: Evrymmnt/iStock Mejores tips para pelo sano Las mascarillas que combaten la sequedad que ha dejado el invierno y mantienen tus mechones suaves e hidratados. La primavera y el verano traen mucha humedad, así que protege tu pelo. [Yo uso] el Argan Oil Heat Shield Spray de Pura D'Or. No le aporta peso y lo protege de las roturas y el frizz, es un acondicionador sin enjuague que ayuda a desenredar. He trabajado con miles de productos y este es magia. El pelo está suave, brillante y sano. Asegúrate de librarte de las puntas secas, lo que dejará el pelo más saludable y fácil de cuidar. Recuerda: un cabello sano necesita poco mantenimiento y es la clave para peinarlo de manera fácil y rápida. Tendencias pelo cortes y consejos experto Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y tú, ¿vas a cortarte el cabello próximamente?

