8 cortes de pelo perfectos si tienes poco cabello Recurrir a extensiones de cabello es muy normal entre las mujeres que tienen poco cabello. Sin embargo, somos conscientes de que no todas tienen el dinero para “presumir” de una melena abundante, a tal punto que necesitas soluciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Considera las opciones que tienes y no sacrifiques tu salario. Una de ellas es jugar con el corte de pelo a la hora de cambiar de look. ¿Anhelas verte distinta aun con escasa melena? ¡Estos son los estilos de cabello que te cumplen tu deseo! Mujer con cabello corto Mujer con cabello corto | Credit: Getty Images 1.Con flequillo Apuesta por este corte cuando tengas una melena de poco pelo, pero pídele a tu estilista que lo haga entre la mandíbula y la clavícula. El flequillo y las puntas rotas centran la atención en tu mirada y disimulan la poca abundancia de cabello. 2. Recto Hablamos de aquel que llega a los hombros porque tiene líneas rectas, es más ligero y tienes la posibilidad de hacerlo ver más cargado porque puedes jugar con el estilo del peinado y productos que aporten volumen y cuerpo a tu cabello. 3. Tomboy ¿Y este cuál es? Ok, sí tiende a ser muy arriesgado, pero si las facciones de tu rostro son delicadas y no excesivamente marcadas, te queda como anillo al dedo. Los rostros ovalados o en forma de corazón son excelentes candidatos para este estilo de pelo. 4. Raya al lado Apostar por él no falla porque hacer la raya al lado siempre crea más movimiento visual que cuando la divides al medio. 5. Bob con flequillo Las mujeres como tú siempre andan en busca de opciones que estén a la moda, pues antes muertas que sencillas. Ante tu filosofía de vida aparece el bob con flequillo XL lateral. 6. "V" Otro corte con buenos resultados y que tienes que probar si tienes una melena pobre. Siempre a la altura del mentón, con la parte de adelante más larga y más corta en la parte de la nuca. Dejarte seducir por su desfilada apariencia dará cuerpo a tu cabellera. 7. Asimétrico: Deja que tu rostro brille por sí solo con un corte asimétrico. 8. Largo Si te resistes a someterte a la tijera por completo, no te aflijas que también existen trucos para que tu pelo se vea con un mayor volumen aun estando largo. El acierto está en no llevarlo liso porque va a parecer que tienes menos cabello, por lo que las ondas son tus mejores aliadas. Puedes llevarlas más marcadas como las beachy waves.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 8 cortes de pelo perfectos si tienes poco cabello

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.