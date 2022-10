7 cortes de pelo para mujeres con mucho cabello Tener una abundante cabellera es un privilegio para algunas, pero para otras representa todo un dolor de cabeza por el trabajo y esfuerzo que requiere su cuidado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si ya has probado con cremas, fijadores y hasta con accesorios para reducir el volumen de tu cabello y no lo has logrado "domar", tienes que probar con los cortes de pelo que han sido creados para solucionar tu problema. ¿Te animas a llevarlos todos? ¡Mira lo lindos que son! Mujer con cabello largo con ondas Mujer con cabello largo con ondas | Credit: Getty Images 1.Asimétrico: ¡Es de nuestros favoritos! Lo es porque tiene la capacidad de reducir la cantidad de tu cabellera y marcar aun más las virtudes de tu rostro. Al ser un corte que por lo general se lleva a media melena, en cuestión de segundos adoptarás un nuevo look y te olvidarás por un buen tiempo de lo que es lidiar con una abundante cabellera que, además de significar gran parte de tu tiempo para cuidarlo, afecta también tu bolsillo por la cantidad de productos que te pones para mantenerlo sano y brillante. 2. Largo con ondas: Si por el contrario te niegas a pasarle la tijera a tu cabello, tampoco tienes que privarte de usar tu pelo con un largo considerable. Dale movimiento con ondas. ¡Serás la envidia de todas! 3. Flequillo pin up: Sin duda es un corte arriesgado, pero que está muy en tendencia. El flequillo a media frente se consigue en pelo liso o hasta rizado luego de haber utilizado la plancha. Queda genial tanto en pelo largo como corto. Algunos incluso se atreven a dejar mechones en sus costados. Para reducir la cantidad del resto del pelo, apuesta por unas cuantas capas. 4. Bob: Por naturaleza el bob estiliza el rostro de cualquier chica. Lo hace porque reduce la cantidad del cabello en la parte inferior de la cabeza; es decir, a la altura del cuello. Esto hace que tengas todo bajo control. 5. Corte V: Que no te preocupe si eres lacia o de cabellera rizada, este corte no discrimina a ninguna. Su principal objetivo es el de mantener el pelo controlado y con estilo. Su longitud y variantes te dan la opción también de peinarte de distintas formas, sin aburrirte de verte igual siempre. ¡Tienes que probarlo! 6. En capas: Los cortes de cabello en capas son ideales para lucir una cabellera más estilizada y con menos volumen. Sí debes tener cuidado porque si las pides muy marcadas, obtendrás un resultado contrario de lo que buscas. Lo correcto es que estas caigan desde los extremos y se desvanezcan a la altura de la barbilla. 7. Boysh: ¡En definitiva, para gustos colores! Siempre los cortes de pelo estilo "chico" causan sensación. Los pixie son ideales para cabelleras abundantes porque te dan la libertad de llevarlo despeinado y no te ves desarreglada.

