7 cortes de pelo para mujeres con ondas o cabello rizado Si tienes el cabello rizado, sabrás las ondas se tornan rebeldes de dominar y el frizz es problema de todos los días. Por eso, aquí te compartimos algunos consejos para manejar este tipo de cabello y verte regia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los expertos aconsejan realizar hidrataciones profundas todas las semanas, además de usar crema de peinar para moldear la textura. Por otro lado, Cinthia Álvarez, estilista de Alicia Keys recomienda: "Cuando Alicia tiene algún concierto musical al aire libre, prefiero mantener su pelo recogido libre de frizz. Lo hago con una cola de caballo bien pulida con puntas al natural en las que aplico crema de peinar para mantener los rizos bien definidos". ¡Llegó el turno de la tijera! 1.Afro: ¡Tan in! Como la moda es cíclica, el afro regresó para ofrecerte un look de los años 70. Es ideal para mujeres atrevidas que se sienten cómodas con el volumen de su cabellera. Ten en cuenta que usarlo requiere que uses productos hidratantes y acondicionadores que le den un aspecto saludable. ¡Perfecto para melenas abultadas y de mucho volumen! 2. Bob: Un corte de cabello adoptado para llevar en las últimas alfombras rojas por celebridades como Selena Gómez, Emma Stone y Taylor Swift. Apuesta por este corte bob con capas cortas y medianas si tu melena es una mezcla entre rizos y ondas aleatorias. Es una excelente idea para aportar volumen a tu cabello si este es muy fino. 3. Pixie: Olvida todos los mitos que has escuchado decir sobre el pixie porque también funciona para el pelo rizado. Es más, en todo caso por lo que sí deberías preocuparte si vas a adoptar este estilo es en fijarte qué corte de cabello corto se adapta mejor a la forma de tu cara. 4. Lob bob con flequillo y capas: Es un estilo que enmarca el rostro si tienes capas largas en la parte frontal y cortas en la parte trasera. Mujer con cabello rizado Mujer con cabello rizado | Credit: Getty Images 5. Asimétrico: Además de hacerte ver como una mujer moderna, es un look alternativo y que requiere poco mantenimiento. Si el volumen es tamaño XXL, pídele a tu estilista que lo disminuya para que no te sea difícil peinarlo. Lo puedes llevar cómodamente si eres una chica con rizos definidos. 6. Shag: Es un clásico cuando lleva capas para dar volumen. Por su forma, es para chicas desenfadadas o con poco tiempo para peinarlo. Su estilo "desorden descontrolado" te dará una apariencia rebelde, pero sexy. 7. Longitud media: Si estás decidida por un cambio radical, pero no te atreves al pixie completo, elige uno estilo longitud media. Es conveniente y te permite cierta extensión alrededor de tu cara con la que puedes jugar. ¡Es ideal para rizos menos definidos!

