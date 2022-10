9 cortes de cabello que debes llevar a los 20, 30 y 40 años ¿Tienes 20, 30 o más de 40 años y no sabes qué corte de pelo hacerte? ¡Te entendemos! Muchas veces somos fieles a un estilo de cabello durante muchos años y otras, sentimos que ha llegado el tiempo de cambiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para ayudarte en tu decisión, vamos a partir de que cuando eres veinteañera, el cabello es despampanante, tiene cuerpo y vitalidad; a los 30, el ahorrar tiempo es una de tus prioridades y por eso muchas mujeres como tú apuestan por un look que implique rapidez de mantenimiento; mientras que a partir de los 40, la melena pierde densidad y ya no tiene tanto volumen como tenías cuando eras una jovencita. Pero ninguno de esos factores tiene que impedir que tengas un cabello fantástico. Por ello, te decimos cuáles son los cortes de cabello que mejor te van de acuerdo con tu edad. Para ello acudimos a la ayuda de varios expertos. ¡Sigue sus consejos! A LOS 20 Es la mejor década para probar diferentes tipos de cortes. Entre el abanico de opciones están los cortos, largos y hasta los asimétricos. Marco Peña, estilista de TRESemmé, afirma que a tus veinte está permitido cualquier corte con tal de que te des la oportunidad de definir cuál es el que mejor se adapta a tu estilo y a la forma de tu rostro. 1.En capas: ¡La mejor época para llevarlo! Apuesta por una cabellera larga, con un corte moderno, con desfilado a capas, mechones despuntados en la parte delantera de la cara que ayuden a enmarcarlo. Los expertos sí recomiendan cortar 10 centímetros cada 3 meses para evitar las puntas deshidratadas. 2. Pixie asimétrico: "Juventud, divino tesoro", dicen las abuelas. Aprovecha que estás en la flor de la vida para arriesgarte por un estilo como este. Puedes usarlo despuntado, con flequillo largo o hasta con laterales asimétricos. 3. Largo con flequillo: Como no todas las mujeres son tan atrevidas, distintos flequillos se adaptan a la perfección a tu personalidad porque son capaces de renovar tu imagen. Desde un flequillo cortina, recto y por debajo de las cejas o hasta este shaggy. Grupo de mujeres Grupo de mujeres | Credit: Getty Images

A LOS 30 Llegó el tercer piso y querrás descansar de las melenas tan largas. 4. Midi: Una buena opción para cambiar de década con aires renovados y frescos es con un corte midi, considerado incluso como un must a tu edad. Oscar Colombo, embajador de L'Oreal Professional, aseguró que es una opción que roba protagonismo por su versatilidad y es muy perseguido. No seas tan rígida en peinarlo porque mientras más "descuidado" se vea, más favor le hace a tu apariencia. ¡Te ves más joven! 5. Bob: Si te rehúsas a un cambio tan radical, adopta uno que esté en tendencia, como el bob. Es chic y dota de frescura a tu personalidad. Una forma de cambiarlo un poco, pero que se vea siempre fashion, es apostar por uno más cóncavo; es decir, un poco más corto atrás que en la parte de adelante. 6. Shag: Fue un corte que hizo revolución de las décadas de los 70 a los 90, y ha vuelto para acentuarse como una de las opciones más fantásticas para mujeres de 30. Te fascinará porque conserva el largo y tiene como plus que aporta flequillo. A LOS 40 Te entrará la duda si largo o corto. ¡Cuestión de gustos! Eso sí, la melena XXL no es la más aconsejable, pero si conservas un largo considerable y llevas capas, no tiene por qué lucir fuera de lugar. Los medios y cortos también están in en la cuarta década. 7. Long bob: Los cortes medios son una apuesta certera porque no corres el riesgo de equivocarte. El cabello unos centímetros por debajo de los hombros es un clásico porque es un largo que peinas de distintas formas. 8. Desenfadado: Aporta movimiento y frescura, y si lo acompañas con unas mechas de luz, triunfarás. 9. Mullet: Cuando tienes que peinarlo, tienes la libertad de dejarlo más libre o aplicar plancha. Ideal para mujeres con rostro cuadrado porque su volumen se concentra en la parte superior y en capas.

