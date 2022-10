5 cortes de cabello que te harán lucir más joven Verte más joven es posible. Lo primero es que en tu interior te sientas como de 15 y posteriormente vendrán los ajustes en tu outfit y en el cabello. Esta vez hablaremos de tu melena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mira los cortes de pelo que resaltan tus atributos, no solo del rostro sino también de todo tu cuerpo. Anímate a cambiar tu look, pues te sentirás renovada. 1. Recto a los hombros: ¡Es muy sencillo! Eliminarás las capas y cortarás tu melena recta a un largo no superior a los hombros. Te favorecerá porque enmarca el rostro, y es perfecto para renovar tu apariencia por completo. Si quieres algo más sofisticado, puedes complementarlo con un flequillo a la altura de las cejas. 2. Corto en capas: Si eres valiente, no dudes en probarlo. Es un corte seductor porque las capas generan volumen. Ideas para cabellos lisos, pero deberás darle mantenimiento todos los meses para que mantenga su forma. Mujer con el cabello ondulado Mujer con el cabello ondulado | Credit: Getty Images 3. Clavicut: Se le llama así porque termina en la clavícula. No importa si tienes la cara larga, redonda, delgada… funciona para todas. Su característica es que es lo suficientemente largo como para cortarlo, natural y fresco. 4. En capas: Eso sí, tienes que dejar tu melena larga porque estiliza todo el cuerpo. Para lograr ese efecto, las capas deben comenzar desde la barbilla e ir alargándolas hacia abajo. La última capa debe tener el mismo tamaño que la primera. Verte más joven será posible si sigues estos pasos tal y como te los describimos. 5. Bob: Es un corte atemporal, su largo es al cuello y queda más corto en la zona de la nuca. Funciona para guiar la mirada a la barbilla y crear una sensación de alargar el rostro, y es aun más perfecto si lo tienes redondo. ¡Es bellísimo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 5 cortes de cabello que te harán lucir más joven

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.