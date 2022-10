8 cortes de cabello corto para intentar, de acuerdo con la forma de tu cara ¿Crees que los pixie cut son solo para mujeres con facciones delicadas? ¡Estás equivocada! Para atreverte a cortarte el cabello corto basta con saber cuál es el estilo que mejor se adapta a la forma de tu cara y listo. Ya sabes, la vida es muy corta como para no renovar tu look cada cierto tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 1. Mohawk, ideal para rostros corazón Estás consciente de que los cortes de pelo son como las tendencias de moda, no todos juegan a tu favor. Así que si tu cara cumple con la característica de ser en forma de corazón, no le temas al cambio. Este corte simula un flequillo largo de punta con lados ligeramente grafilados. El flequillo cubrirá tu frente mientras que la punta le aporta una "delgadez" visual a tu rostro. 2. Capas XXL, para rostros redondos Las mujeres como tú que tienen el rostro redondo siempre buscan opciones de belleza que hagan que este se vea más perfilado. Sin duda la opción que más te favorece es esta porque sus capas que caen en los costados y su flequillo solucionan esa "imperfección". 3. Mullet, llévalo si tienes rostro cuadrado Lo sabes identificar muy bien porque suelen llevarlo las chicas con un estilo más roquero. Su volumen suele concentrarse en la parte superior, específicamente con capas. A la hora de peinarlo puedes elegir entre dejarlas esponjadas o aplicar plancha de pelo para darle un movimiento más ordenado. Suele ser ideal para caras cuadradas porque la atención se centra en las capas de tu pelo y no en tu mentón. 4. Pixie con onda, para rostros finos Consiste en dejar un poco más largo uno de tus costados para luego peinarlo de lado. Con ondas se ve sensacional. Mujer con corte de cabello pixie Mujer con corte de cabello pixie | Credit: Getty Images 5. Bowl cut, para rostros cuadrados pero delgados En tu infancia quizás lo conociste como estilo hongo. Es redondo, pero puedes llevarlo liso, con ondas o dejarlo al natural. 6. Rapado de lado, para rostros perfilados ¡Bellísimo! 7. Pixie muy corto, rostros finos Si cumples con esta característica, odias tener que mantener tu cabello en perfectas condiciones y además peinarlo, date la oportunidad de experimentar los beneficios del pixie muy corto. 8. Tupé, para rostros ovalados Consiste en dejarlo largo en la parte de arriba y más corto a los lados.

