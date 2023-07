¿Es mejor cortar el cabello rizado seco o húmedo? Experto responde esta y otras importantes dudas Conversamos en exclusiva con el estilista de las estrellas y fundador de la línea BCavi sobre cuál es la mejor práctica y los tres estilos más trending en el verano para las rizadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En torno al cabello rizo hay bastante teorías sobre cuáles son las mejores técnicas para proteger la hebra, sobre todo a la hora del corte. Por eso conversamos con el estilista de estrellas Jason Tavares para que aclare esta y otras dudas que puedas tener. Para el reconocido experto todo depende de los resultados que quiera lograr la persona, el tipo de cabello y también de las habilidades del estilista. "Cortar el cabello rizado mientras está húmedo puede dar como resultado una apariencia suave y en capas con un corte ligero o marcos faciales de cuatro capas. Sin embargo, cortarlo seco puede agregar textura y volumen a áreas específicas que se vuelven más evidentes después de que el cabello se seca y esponja. En última instancia, se trata de la creatividad del peluquero y los objetivos específicos del peinado", explicó. El también fundador de la marca de para el cuidado del cabello BCavi que está a punto de lanzarse al mercado, también nos habló de la frecuencia con la que deben cortar las puntas y aclaró que un factor importante es la textura ya que el cabello con capa de cutícula más ancha es más propenso a sequedad y puntas abiertas. "Las personas con patrones de rizos más apretados pueden requerir cortes de cabello más frecuentes para evitar la sequedad y las puntas abiertas. Por otro lado, es posible que las personas con patrones de rizos más sueltos no necesiten tantos cortes de cabello, ya que la raíz está más relajada", manifestó. Jason Tavares Credit: Shannon Lorraine En cuanto a los tipos de estilos de corte que estarán más trending para el verano y que te darán ese aspecto fabuloso y divertido, Tavares sugirió tomar en cuenta los siguientes tres: 1. Blunt Bob: este corte en cabello rizado agrega un volumen sin peso que resalta la estructura de la línea de la mandíbula y el cuello, creando una apariencia elegante y llamativa. 2. Rizos en capas con flequillo con flecos: este estilo es muy actual y presenta capas y flequillo, lo que agrega una textura suave y dimensión a tu melena. 3. Corte largo en capas: este estilo clásico genera volumen y, con rizos voluminosos, brinda un ambiente sexy y tropical. Tips para antes y después de hacerte un corte de pelo Tavares destacó que hay que estar preparados para la cita, llevar referencias visuales como imágenes o inspiraciones que se parezcan al cabello y corte que deseas. Esto te ayudará a comunicarte efectivamente con tu estilista. Hair cut Credit: Getty Images/ Gpointstudio Consideró que es importante hablar claramente el resultado deseado a su peluquero, brindándole instrucciones específicas. "Es tu cabello, así que ellos quieren que estés feliz con el resultado. Sin embargo, trate de mantener la mente abierta a la aportación creativa de su estilista dentro de lo razonable", explicó. El estilista destacó también que si notas algo durante el corte de pelo que no te gusta o si el estilista no está siguiendo tus expectativas, no dudes en hablar y hacérselo saber antes de que sea demasiado tarde. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, evita peinar tu cabello antes de ir al salón. Entiende que es mejor que esté en su estado natural para que el estilista pueda comprender las necesidades de tu cabello y determinar los productos necesarios para lograr el estilo deseado.

