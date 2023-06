El corset está de regreso este verano y así lo llevan las famosas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Aishlinn Derbez, Karla Martínez y Amara La Negra Credit: Instagram Aishlinn Derbez | Instagram Karla Martínez | Instagram Amara La Negra Desde que comenzó la primavera el corset se ha convertido en una de las piezas favoritas de las celebridades. Aquí te presentamos un recuento de cómo esta tendencia de la época victoriana sigue renovándose a un estilo más moderno, fresco e incluso callejero de la mano de estrellas como Karla Martínez, Aislinn Derbez y Amara La Negra. Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Instagram / Alejandra Espinoza La presentadora de televisión sigue arrasando con su bueno gusto a la hora de vestir y nos enamoró con este corset negro que combinó con unos jeans cargo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Amara La Negra Amara La Negra Credit: Instagram / Amara La Negra La guapísima cantante y empresaria de origen dominicano lució fabulosa con este look casual que elevó con unas botas altas. 2 de 8 Ver Todo Karla Martínez Karla Martínez Credit: Instagram / Karla Martínez La copresentadora de Despierta América sabe combinar muy bien lo elegante con lo casual y esta ocasión lució una camisa blanca con un corset en tono beige que hacía juego con los pantalones holgados. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Shakira Shakira Credit: Photo by Jim Poorten/NBAE via Getty Images La cantante sigue facturando con su música, pero también con sus looks. Nos encanta cómo combinó este top blanco estilo corset con unos pantalones cortos para asistir a un juego de baloncesto en Miami. 4 de 8 Ver Todo Chiquis Chiquis Credit: Instagram / Chiquis La intérprete y empresaria mexicana dejó a sus fans atónicos con este look completamente en dorado, inspirado en su éxito musical "Abeja reina". 5 de 8 Ver Todo Aislin Derbez Aislin Derbez Credit: Instagram / Aislin Derbez La guapísima actriz llegó a un evento privado en Los Ángeles de Dior con este elegante atuendo de pantalones negros de corte recto, un body de encaje blanco de manga larga cuello tortuga y un corsé del dúo de diseñadores mexicanos, Iann Dey. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Madison Anderson Madison Anderson Credit: Instagram / Madison Anderson La modelo y ganadora del concurso de La casa de los famosos 3 llevó el look perfecto para una cena nocturna en un restaurante. 7 de 8 Ver Todo Dua Lipa La cantante sacudió la tendencia con un corsé negro de pronunciado escote y con tirantes fuera del hombro. Completó el look con pantalones de talle bajo y unos accesorios sencillos en tono plateado. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

