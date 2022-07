El corset es la pieza más chic e inesperada del verano y necesitas uno ya Encontramos algunas opciones que te van a encantar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las tendencias vienen y van, y cada temporada tiene algunos clásicos que nunca pasan de moda. Siempre queremos hacerle un update a nuestro clóset comprando las piezas más in del momento, pero no siempre es necesario comprarlo todo. Con solo agregar algunas prendas o colores que estén de moda en el momento, y combinarlas con las que ya tienes, siempre vas a lucir muy chic. En este verano 2022 los colores vibrantes, las piezas tejidas y los zapatos con plataformas superexageradas, están muy in. Si bien los vestidos cortos, largos y midi, son un must para los cálidos días de verano, hay una prenda que este año ocupa el primer lugar en el gusto de la mayoría de los jóvenes. Hablamos del corset, una pieza sexy que nos transporta al siglo pasado. Estas inesperada tendencia se ha convertido en todo un suceso este año y todo gracias a la aclamada serie Bridgerton, la cual tiene fascinados a todos. Según un estudio hecho por heydiscount.co.uk, el corset es la tendencia más popular en TikTok con más 3 billones de views. Lo bueno es que los corsets no los tienes que usar como en la serie, sino de una manera más moderna. Estas piezas lucen supercool con jeans y sandalias altas, para una salida entre amigas. También los puedes usar con faldas tipo lápiz para una cena o una cita romántica. Si no te gusta lucir tan sensual, puedes llevarlo debajo de una chaqueta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Corset Credit: Cortesía Corset Top, de Trendyol. $29. asos.com Corset Credit: Cortesía Moder Love Corset, de Out From Under. $59. urbanoutfitters.com Corset Credit: Cortesía Flavia Sculpting Corset Top, de House of CB. $135. nordstrom.com Corset Credit: Cortesía Rafa Satin Longline Corset Top, de House of CB. $135. nordstrom.com Nos dimos a la tarea de buscar algunas opciones que son perfectas para los cálidos días de verano y hasta para usarlo el resto del año. Encontramos piezas muy cool que te van encantar.

