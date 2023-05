Camino a la coronación: estas son las reglas "modernas" de vestimenta para la familia real ¿Qué looks llevarán las mujeres de la familia real a la coronación del rey Carlos III? Aquí algunas predicciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La realeza del Reino Unido está en boca de todos a medida que se acerca rápidamente el día histórico de la coronación del rey Carlos III. Para muchas personas, será la primera vez que ven una coronación de un monarca británico en su vida ya que la última ceremonia se realizó en 1952, así que estaremos viendo el evento en vivo desde casa este sábado, 6 de mayo. Y como amantes de la moda, nosotras estamos al tanto de la elección de atuendos de Camilla, Kate Middleton y todas las mujeres de la familia real. rey carlos iii, camilla Credit: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images Sin embargo, cuando se trata de las reglas del vestuario, veremos cambios drásticos que le darán un toque moderno al evento histórico. El palacio anunció previamente que la ceremonia será un asunto "más informal" en comparación con las coronaciones anteriores. Uno de estos cambios es la eliminación de las túnicas elaboradas que vistieron los duques, duquesas y demás miembros de la nobleza durante la coronación de la reina Isabel. rey carlos iii, camilla Credit: Jon Super - WPA Pool/Getty Images Cuando se trata de Camilla, el experto en moda real Josh Birch Jones le contó a Page Six que espera verla vistiendo un vestido de gala moderno para reflejar una monarquía más progresiva. La futura reina consorte trabajará con el diseñador Bruce Oldfield, quien creó algunos de los vestidos más famosos de la princesa Diana. Kate Middleton Credit: Samir Hussein/WireImage En una entrevista con ITV, Kate Middleton reveló que su atuendo llevará un toque de su color favorito, azul. Sin embargo, muchos expertos de la nobleza opinan que ni Kate no llevará una tiara durante la ceremonia.

