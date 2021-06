El gobierno de Corea del Norte prohibe el uso de pantalones skinny Ya desde hace varios años los norcoreanos no pueden usar jeans y las mujeres deben llevar faldas por dejado de la rodilla. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay muchas razones por las que las reglas de Corea del Norte causan asombro en el resto del mundo y no es para menos. El país asiático tiene uno de los gobiernos más tiranos y las estrictas reglas también se aplican en la vestimenta de los ciudadanos. Son muchas las restricciones que tienen los que residen en dicho país y mientras más poder adquiere el presidente Kim Jon-un, más son las reglas y las exigencias. Es casi imposible ver a una mujer en pantalón en Corea del Norte porque se les recomienda que usen falda por debajo de la rodilla, piezas recatadas y que lleven el cabello corto. Las que lo tienen un poco más largo, no pueden usar colas de cabello. Además, las perforaciones en el cuerpo están prohibidas tanto en hombres como en mujeres y ahora llegó una nueva prohibición, los hombres no podrán usar pantalones pitillo o skinny. La noticia de la nueva regla fue dada a conocer en una publicación en el periódico oficial del gobierno y entre otras, el artículo enfatiza que las autoridades deben seguir evitando que la cultura socialista se apodere del país. "Debemos desconfiar del más mínimo signo del estilo de vida capitalista y luchar para deshacernos de ellos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN North Korea Credit: ED JONES/AFP via Getty Images Kim Jong-un, corea del norte, moda Credit: KCNA/AFP via Getty Images En este momento los hombres solo pueden usar pantalones con corte recto o estilo militar porque hasta los jeans fueron prohibidos hace varios años. De hecho, la ropa que usan los norcoreanos no debe tener ningún logo de marcas populares o de diseñador y el corte de cabello que tienen que llevar los hombres debe ser igual o similar al del dictador.

