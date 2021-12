Copia el maquillaje inspiración años 60 que lució Lily Collins en el estreno de Emily in Paris La actriz nos hizo viajar al pasado con esas pestañas marcadas propias de la década de los 60. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Copia look maquillaje Lily Collins Emily in Paris Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for Netflix Ya queda poco para que podamos ver la segunda temporada de Emily in Paris (Netflix) que seguro viene cargada de divinos estilismos y coquetos accesorios como los que vimos en la primera entrega de esta serie protagonizada por Lily Collins. Mientras esperamos a que sus atuendos se conviertan en tendencia, podemos deleitarnos con los conjuntos que luce la actriz principal, pues son tan vanguardistas y chic como los de su personaje de ficción. En una presentación especial que se celebró en West Hollywood, California, la hija de Phil Collins nos sedujo con este fabuloso look con aire de los años 60. Para la ocasión, la actriz optó por un minivestido globo en tonos negros, grises y verdes de Valentino Alta Costura, inspirado por una obra del artista Guglielmo Castelli, que aparece estampada en la prenda decorada también con lentejuelas plateadas cosidas a mano. Para completar su look, medias semitransparentes, los zapatos con plataforma y pulsera al tobillo modelo TanGo, también de la firma italiana y llamativos aretes en tonos metálicos. Con el cabello recogido en la parte alta de la cabeza en un moño semidesecho y una diadema con gran lazada, la protagonista parecía recién llegada de otra década. Copia look maquillaje Lily Collins Emily in Paris Credit: Cortesía Lancôme En cuanto al look de belleza, la maquinista de celebridades Fiona Stiles, quiso resaltar la mirada de la actriz inspirándose en la onda retro del traje. "Lily llevó un hermoso vestido burbuja de Valentino que era moderno a la vez que con reminiscencias de la era espacial, tan influyente en los años 60", comentó la artista. "Quería crear un look juguetón con la piel perfecta y un ojo sexy y coqueto, estilo 60s. Un poco Sharon Tate, un poco Francoise Hardy y un poco Jean Shrimpton". Para crear el glamoroso look, Stiles utilizó productos de la colección de maquillaje Lancôme x Emily in Paris, firma de la que Collins es embajadora y que es perfecta no solo para los fanáticos de la serie, sino para cualquier amante del maquillaje, los empaques coquetos y París. Estos son algunos de los productos que empleó y que te ayudarán a recrear su femenino look con toques vintage. El rostro Copia look maquillaje Lily Collins Emily in Paris Credit: Cortesía Consiguió un rostro perfecto con el suero edición limitada Advanced Génifique Serum que hidrata y suaviza la dermis. Después de aplicar la base y el corrector, utilizó los polvos iluminadores Absolue Powder en Ecru Light en el centro de la cara para darle un acabado suave y aterciopelado. Por último, usó un rubor rosado en la parte alta de los pómulos para un efecto de sonrojado natural y juvenil. La mirada Copia look maquillaje Lily Collins Emily in Paris Credit: Cortesía Una parte bien importante de la complexión de Collins son las cejas, que maquilló utilizando un lapicero en marrón oscuro. Después empleó varias sombras de la paleta For the love of Paris en el párpado móvil y también bajo la línea de pestañas inferiores, con lo que creó más profundidad en su mirada. "Quería que el ojo estuviera definido pero no pesado, por lo que usé un marrón oscuro en lugar de negro para que se viera menos severo y se sintiera fresco", explica la maquillista. En cuanto a las pestañas años 60, Stile combinó el rímel Monsieur Big con una prebase de pestañas. "Usé una capa de rímel y después apliqué la probase para después añadir una o dos capas más de rímel porque quería que las pestañas se vieran bien llenas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los labios Copia look maquillaje Lily Collins Emily in Paris Credit: Cortesía En los labios la artista del maquillaje empleó el delineador en color Natural Mauve y el labial L'Absolu Rouge Lipstick en Tendre Mirage, que saldrá a la venta el próximo 26 de diciembre. Un tono neutro al que le dio unos toques con un pañuelo de papel para un resultado sutil. "El color del labio es un hermoso neutro que les permite lucir definidos pero no aclaran la atención ya que los ojos son el centro de este look". ¿Te animas a viajar en el tiempo con este maquillaje?

