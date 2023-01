Copia en casa las manicuras más glamorosas y a la última de los Golden Globes 2023 Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería mejores manicuras Golden Globes 2023 Credit: Frazer Harrison/ WireImage// Gilbert Flores/ Variety// Danielle Venturelli/ WireImage// Matt Winkelmeyer/ FilmMagic Además de los vestidos de ensueño y las últimas tendencias en maquillaje y peluquería que desplegaron las celebridades en la alfombra roja de los Golden Globes, sus manicuras fueron una extensión de su glamour. Toma nota de las más destacadas. Empezar galería Selena Gómez mejores manicuras Golden Globes 2023 Credit: Danielle Venturelli/ WireImage// Cortesía El manicurista Tom Bachik fue el encargado de las uñas en color nude con cristales que contrastaba con los tonos oscuros de su vestido Valentino. Después de colocarle puntas postizas y darles una forma almendrada, el artista utilizó el esmalte Forgotten Film, un tono nude, y un top coat de acabado brillante, ambos de Aprés Nails y logró el efecto de cristales incrustados con polvo de Swarovski. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Copia el look mejores manicuras Golden Globes 2023 Credit: Cortesía Como base, el Esmalte Forgotten Film, de Aprés Nail. $14.99. apresnail.com Para un brillo extra, el Top Gel Coat Non-Wipe, de Aprés Nail. $!2.99. apresnail.com 2 de 10 Ver Todo Salma Hayek mejores manicuras Golden Globes 2023 Credit: Matt Winkelmeyer/ FilmMagic "Quería crear algo oscuro y sexy para el look de esta noche" compartió la manicurista Kimmie Kyees sobre las uñas de la actriz mexicana."Este rojo intenso es tan rico y cálido, perfecto para el invierno", dijo sobre las uñas postizas de imPRESS que utilizó. "No te tienes que preocupar de dañar una uña antes del espectáculo". 3 de 10 Ver Todo Anuncio Copia el look mejores manicuras Golden Globes 2023 Credit: Cortesía En el tono ideal para el frío y súper fáciles de poner. Uñas, en I'm not a Cinna, de imPRESS Color Press-On Manicure. $7.99. impressmanicure.com 4 de 10 Ver Todo Jessica Chastain mejores manicuras Golden Globes 2023 Credit: Frazer Harrison/ WireImage// Cortesía Julie Kandalec La artista de la manicura Julie Kandalec utilizó The Gel Bottle para crear este exquisito look para la actriz, que parecían una extensión de su fabuloso vestido en tono nude con cristales de Oscar de la Renta. 5 de 10 Ver Todo Copia el look <p>Aunque los productos que utilizo Kandalec solo están disponibles para profesionales, puedes obtener un resultado parecido en casa con esta opción en tono nude con matices nacarados.</p> <p>Esmalte One of your french girls, de Lights Lacquer. $11. lightslacquer.com </p> Aunque los productos que utilizo Kandalec solo están disponibles para profesionales, puedes obtener un resultado parecido en casa con esta opción en tono nude con matices nacarados. Esmalte One of your french girls, de Lights Lacquer. $11. lightslacquer.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Quinta Brunson mejores manicuras Golden Globes 2023 Credit: Gilbert Flores/ Variety// Allen J. Schaben/ Los Angeles Times La original manicura de la ganadora del Globo de Oro fue obra de la manicurista Temeka Jackson, quien utilizó unas uñas de KISS como base, les dio forma y añadió más cristales para resaltar el degradado con acabado cromado. "Tus uñas revelan tu estilo sin necesidad de hablar y para Quinta quería que sus uñas dijeran: soy una mujer con clase, fuerte y fenomenal. 7 de 10 Ver Todo Copia el look mejores manicuras Golden Globes 2023 Credit: Cortesía La colección Masterpiece de KISS cuenta con numerosos diseños originales y lujosos como este en tonos degradaos con la cantidad perfecta de bling bling. Uñas Masterpiece Collection, en Royal Gardens, de KISS Nails. $10.97. walmart.com 8 de 10 Ver Todo Margot Robbie mejores manicuras Golden Globes 2023 Credit: Frazer Harrison/ WireImage// Cortesía La inspiración de la manicura de la actriz nominada fue "su look de belleza fresco, limpio e impresionante" dijo Tom Bachik, autor de su manicura. "Con las uñas queríamos complementar el vestido". Para lograrlo, el artista empleó un esmalte rosado de Essie y un top coat con efecto holográfico, para imitar el brillo de las lentejuelas bordadas en su traje Chanel. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Copia el look mejores manicuras Golden Globes 2023 Credit: Cortesía Después de una base protectora, aplicó el esmalte Hi Maintenance, de Essie. $10. ulta.com Después el brillo FX Expressie Holo Top Coat, de Essie. $10. ulta.com, antes de una capa protectora brillante. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

