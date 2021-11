Copia el original delineado de Sofía Carson en la gala "Persona del Año" de Latin Grammy La actriz y cantante de origen colombiano sorprendió con un llamativo delineado de ojos a juego con su vestido en la gala homenaje a Rubén Blades previa a los Latin Grammy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofia Carson copia look maquillaje persona del año Credit: Arturo Holmes/ Getty Images Anoche se celebró en Las Vegas la gala "Persona del Año" en honor al músico Rubén Blades, organizada por Latin Grammy. En esta velada previa a los grandes premios de la música latina pudimos ver en la alfombra a numerosas celebridades como Roselyn Sánchez, Ana Brenda Contreras o Livia Brito, quienes no quisieron perderse el homenaje. Además, artistas como Christina Aguilera, Marc Anthony o Carlos Vives, fueron algunos de los colegas de profesión del panameño que revivieron sus grandes éxitos sobre el escenario. La actriz y cantante Sofía Carson, embajadora global de la Fundación cultural Latin Grammy, fue la conductora del evento y encargada de presentar al homenajeado. Siempre en la lista de mejor vestidas, la colomboamericana no nos defraudó y sin duda, fue una de las más acertadas de la noche. Con un espectacular vestido amarillo neón de Valentino, la artista lució como una princesa moderna con este traje de capas de tul de seda de escote profundo, mangas con volumen y falda fluida. Un estilo sencillo y elegante, con el giro vanguardista del color intenso. La estrella de Descendants completó su look con una gargantilla de oro y esmeraldas y aretes a juego. Sofia Carson copia look maquillaje persona del año Credit: John Parra/ Getty Images Además de por su estilismo, la joven captó todas las miradas gracias también a su look de belleza. La maquillista de celebridades Claudia Betancur se encargó del maquillaje en el que destacaba su mirada con un delineado verde intenso. "Ella fue la que me dijo 'quiero esto'", comenta Betancur a People en Español. "Es una niña que se conoce perfectamente, sabe lo que le gusta y se le ve bien y me dijo 'vamos a buscar un color igual al vestido'". Encontrar un tono entre amarillo y verdoso neón no fue tan fácil, pero la maquilladora usó sus recursos creativos para lograr el espectacular resultado. "Ese color era un poquito difícil de conseguir, pero lo recreamos usando la paleta de Treslúce (la firma de maquillaje de Becky G), que tiene un amarillo neón, mezclado con un poquito de azul para lograr ese verde encendido. Lo mojamos con un setting spray y con un pincel de ángulo hicimos el delineado". Sofia Carson copia look maquillaje persona del año Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images Con semejante eyeliner, era necesario mantener el resto del ojo neutro. "Cuando haces una línea de estas no puedes poner mucho color en el resto de los ojos. No me gusta poner diferentes tonos, sino que siempre usamos una sombrita debajo del ojo más cálida, cafecita, muy natural, para que el eyeliner tenga el protagonismo", explica Betancur. Después utilizaron el rímel Big Bad Mascara de Revlon. "Cuando hacemos líneas tan claras, neón, blancas o azules, es importante abrir el ojo para que no se ve apagado sino que al contrario tenga mucha más vida. Es importante usar mucha máscara arriba y abajo", apunta la experta. Por último, para lograr la piel perfecta que presumió la actriz, la maquillista prestó especial atención a la base y el contorno. "Los productos clave para tener una piel perfecta que utilizamos [fueron] las bases de Revlon que dejan la piel pareja y tienen mucho cubrimiento. Como Sofía tiene la piel clara, le hago un contorno un poco más frío para que no se robe la atención. Importante usar un polvo para terminar de perfeccionar y sellar", anota Betancur. Sofia Carson copia look maquillaje persona del año Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto al cabello, el estilista Caile Noble fue el artista a cargo del curioso recogido. Con el pelo extralacio y brillante, la melena oscura de Carson estaba recogida en la parte trasera de la cabeza, con un poco de volumen en la parte alta y el rostro despejado, solo salpicado por un mechón suelto del tirante flequillo ladeado. Un estilo muy elegante y glamoroso, que cedía todo el protagonismo al vestido. ¿Te animas a recrear este delineado neón en casa?

