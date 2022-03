Viernes de "party" y ¿no sabes qué ponerte? Copia el look de Karina Banda por menos ¡Un mini vestido negro nunca falla! Aquí te traemos opciones divinas y económicas inspiradas al estilo de la presentadora de Enamorándonos USA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para lucir regia en tus noches de fiesta un mini vestido negro será siempre infalible y versátil pues podrás sacarle provecho con diversos accesorios para ponértelo muchas veces. Esta semana nos encantó el look que lució nuestra querida Karina Banda como anfitriona del show Enamorándonos USA seleccionado por la estilista Sonia Karin Navarro por eso nos dedicamos a buscar opciones para que te entusiasmes a copiar su estilo con bellas alternativas por menos. También platicamos con su estilista Millie Morales para ofrecerte algunos truquitos de maquillaje y peinado. Las lentejuelas nunca pasan de moda y si buscas una opción sencilla y versátil, esta preciosa opción disponible es fabulosa y muy asequible por solo $79.99, en Express.com Karina LBD Credit: Cortesia Express Este modelo con mangas largas también es una alternativa divina para las que prefieren enseñar menos piel y además es económica pues cuesta $78 dólares en Saks Fifth Avenue. Karina LBD mangas Credit: Cortesia Saks Fifth Ave Karina complementó su atuendo con sandalias delicadas de tacón puntilla muy versátiles en tono transparente o clear que se mimetizan con la piel para estilizar las piernas. Aquí te presentamos esta opción por $69.99 en DSW. clear sandals Credit: Cortesia DSW shoes La estilista de las estrellas Millie Morales complementó el lindo diseño de Karina Banda con una propuesta de cabello y maquillaje glamoroso y muy fácil de recrear en casa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Una piel bien hidratada es la clave para el maquillaje. Karina se esmera siempre por cuidar su piel con mascarillas naturales y buenas cremas. Morales le aplica bases ligeras que dan naturalidad al rostro pues la calve es la frescura. La luminosidad es también parte del look y por eso no puede faltar un highlighter en los pómulos. Karina MKP Credit: Cortesia Millie Morales En los ojos el look es coqueto y alegre. Morales usó la sombra satinada "Mistery" de su línea exclusiva BBella by Millie y enfatizó la mirada con pestañas largas y seductoras. Sombra Bella by Millie Credit: Cortesia Millie Morales Para el peinado, un chongo alto con dos mechones de pelo que enmarcan el rostro, Morales empezó el cabello bien lacio y partido con una raya a la mitad para realizar un moño alto trenzado que fijó con ganchillos y laca fijadora para eliminar los cabellos sueltos. Así de glamorosa quedó Karina Banda y tú también puedes lograrlo con nuestras recomendaciones. ¡Feliz viernes de party!

