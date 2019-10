Encontramos la falda perfecta para que copies este fabuloso look de Meghan Markle La duquesa lució el look perfecto para otoño. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como es sabido, Meghan Markle se es una de las mujeres más asediadas del mundo y no es para menos. La exactriz no solo se casó con uno de los solteros más codiciados, sino que también se convirtió en duquesa de una de las familias reales más importantes. Ahora bien, no podemos negar que el estilo de Markle es lo que tiene fascinada a muchas mujeres. Y es que desde que vive en Londres, sus looks siempre han sido espectaculares, tanto para ir a veladas con su esposo, celebraciones familiares o viajes. Es precisamente su look más reciente lo que nos tiene a todas fascinadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para asistir, junto a su esposo el príncipe Harry, a una mesa redonda para discutir acerca de la igualdad de género, la duquesa de Sussex eligió el look monocromático perfecto para esta temporada de otoño. La vimos con una falda rojo vino tipo lápiz de cuero, de Hugo Boss que acentuaba su figura, un suéter de manga larga con escote V y zapatos de punta. Para complementar su look, se recogió el cabello en un sencillo moño alto y un maquillaje sencillo en tonos tierra. Image zoom Jeremy Selwyn - WPA Pool/Getty Images La verdad es que Markle luce regia con este look, y como todas queremos lucir como ella, este look hace más fácil esa misión, sobretodo porque esta falda de cuero nos puede servir para muchas de las actividades que se acercan en los próximos días de fiesta. Además, una falda de cuero te puede durar mucho tiempo y nunca pasa de moda. Image zoom She's Irresistible Wine Red Vegan Leather Pencil Skirt, de Lulus. $38. Lulus.com. Image zoom Vegan leather seamed pencil skirt, de Express. $41.93. Express.com. Image zoom Women's PU Leather Stretch High Waist Midi Skirt, de YsJera. $16.99. Amazon.com. Nos dimos a la tarea de buscar algunas opciones parecidas a las de la duquesa y la verdad es que encontramos bellezas. Lo mejor de todo es que los precios están increíbles. Échale un vistazo a las faldas que encontramos y no esperes para comprarte la tuya. Nosotras ya queremos más de una. Advertisement

