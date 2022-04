Si te gustó el vestido vaporoso de JLo, copia su look boho-chic ¡por menos! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look por menos Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Siempre a la vanguardia de la moda, la Diva de El Bronx sabe que un maxivestido con vuelo y estampado colorido combinado con taconazos es una receta perfecta para un día de calor. Ella ha gastado miles de dólares pero tú puedes copiarlo por una fracción del precio. Empezar galería Rapsodia bohemia Look por menos Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group// Cortesía Para salir de compras con su hija Emme por Los Ángeles, López eligió este vestido de gasa con cuello y estampado de palmeras en una colorida paleta cromática de Zimmermann, que hemos encontrado por $1,350. Aunque ella lo llevó sin el cinturón original. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Accesorio artesano Look por menos Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group// Cortesía La polifacética artista lo combinó con un bolso de crochet amarillo con cadena, para llevar en el hombro, de la firma italiana Bottega Veneta. Está disponible en varios colores por la módica cifra de $4,036. 2 de 9 Ver Todo Propuesta boho chic Look por menos Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group// Cortesía Para mantener el aire casual del look de la nuyorican te proponemos este vestido en diferentes estampados en distintos tonos de verde. La manga larga y los volantes le dan ese aire chic, perfecto para la ciudad. Vestido, de Zara. $69.90. zara.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Fibra natural Look por menos Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group// Cortesía Puedes combinarlo con este bolsito de rafia natural, que aporta un toque campero al conjunto e igual que el de López, es tejido. Bolso, de Mango. $39.99.mango.com 4 de 9 Ver Todo A tus pies Look por menos Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group// Cortesía Nos parece increíble que la protagonista de Marry Me fuera capaz de aguantar una sesión de compras en sus altísimos tacones de Aquazzura, pero si amas las sandalias de este estilo, hemos encontrado estas que se amarran y lucen muy elegantes, por mucho menos. Sandalias, de Shein. $33. shein.com 5 de 9 Ver Todo Detalles brillantes Look por menos Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group// Cortesía No sabemos si Ben le ha dado ya un anillo, pero la intérprete presume en su cuello una gargantilla con una lágrima brillante de Melinda Maria. Este es muy similar, y queda realmente delicado con cualquier atuendo. Colgante, de Amazon Esentials. $29.20. amazon.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dama de paseo Look por menos Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group// Cortesía Si en lugar de un aire boho buscas algo más elegante, este vestido con lazada al cuello y estampado floral en los mismos tonos que el que luce López, te encantará. Vestido, de Runway Elegant. $86.58. powerdaysale.com 7 de 9 Ver Todo Combinación inesperada Look por menos Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group// Cortesía Nos ha encantado este bolso de celulosa trenzada con solapa de cuero en amarillo chillón que seguro no pasa inadvertido y que te permite dar un toque de color a tu look. Bolso, de Vince Camuto. $56.22. nordstromrack.com 8 de 9 Ver Todo Indispensable Look por menos Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group// Cortesía En una tarde soleada por L.A. no pueden faltar ¡tus lentes de sol! Apuesta por un estilo redondo y oversized como el que luce la artista. Lentes, de Forever21. $7.99. forever21.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

