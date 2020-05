Copia el street style de Ana de Armas ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2020 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cubana nos está dando una lección de lo que podríamos denominar como "Cuarenta-chic" Empezar galería Estilazo Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby ¿Quién dijo que hay que vestir solo ropa deportiva durante el aislamiento social? La actriz no renuncia a su estilazo y a las prendas más coloridas y elegantes como este dos piezas en color burdeos y con volantes. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Smart casual Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Top lencero, jeans y mocasines para una salida a reponer la nevera. 2 de 10 Applications Ver Todo Fondo de armario Image zoom Cortesía Ahora es el momento perfecto para comprar abrigos y prendas de invierno al mejor precio. Uno como este no pasa nunca de moda y combina con cualquier estilo, desde un traje de noche a un chándal. Classic Double Breasted Coat, de Topshop. $65. nordstrom.com 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Una sola pieza Image zoom 2020 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Un jumpsuit como este de Gucci con un toque industrial es la manera más fácil de lucir super trendy y sin complicarte. Además, funciona igual de bien con unos tennis para sacar a pasear a los perritos o unos taconazos para salir cuando pase la época de aislamiento social. 4 de 10 Applications Ver Todo Riviera style Image zoom 2020 REX Features/ShutterstocPhoto © 2020 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Este vestido de cuadros de Vichy nos hace soñar con el verano en la costa francesa. Si en tu ciudad no hace tanto calor como en Los Ángeles este estilo combina perfecto con una chaqueta tejana corta o incluso una cazadora de cuero. 5 de 10 Applications Ver Todo Cópiaselo Image zoom Cortesía ¡Lo hemos encontrado! Se trata del modelo Seersucker Check Maxi Dress, de la firma Ganni y todavía está disponible en su web por $285. ganni.com 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Modo hippie Image zoom Backgrid/The Grosby Group Con un suéter de punto, pantalones blancos y sus inseparables tenis blancos. ¡No sale sin ellos! 7 de 10 Applications Ver Todo Aterciopelados Image zoom En modo sport, pero siempre sexy, con accesorios como esta sudadera de terciopelo burdeos con burdeos . 8 de 10 Applications Ver Todo La clave Image zoom Cortesía Si tienes que elegir una prenda para copiarle el look definitivamente son las zapatillas de deporte blancas. ¡Súper versátiles! Estas de Veja están hechas con algodón orgánico y suela de goma natural obtenida de forma sostenible en Brasil. Esplar Rubber Trimmed Organic Cotton Canvas Sneaker, de Veja.$100. net-a-porter.com 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Accesorízate Image zoom 2020 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Ideal con gafas extra grandes, pendientes y minibolsito con un vestido de satén estampado. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

